La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha emitido la Circular 1/2016 por la que se establecen criterios para la interpretación y aplicación del artículo 49.e) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el que se regula la reducción de jornada retribuida por cuidado de hijos con cáncer u otra enfermedad grave.

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones, Elena Manzano, ha explicado que "dicha circular tiene por objeto establecer directrices uniformes para la interpretación y aplicación de ese artículo 49.e) en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura".

En este sentido ha destacado que entre las mejoras con las que contarán los empleados públicos que se encuentren en esta situación "está la de incluir en ese permiso retribuido el cuidado en el domicilio del menor y no solo cuando esté hospitalizado".

Además, ha puntualizado Manzano, "la escolarización del menor en centro educativo o especializado no impedirá la concesión del permiso retribuido del progenitor (empleado público)".

La Circular establece que el porcentaje de reducción de jornada del empleado público con motivo de la concesión del permiso será, de manera general, del 50 por ciento aunque, ha matizado la consejera, "podrá concederse un porcentaje superior hasta alcanzar el 99,99 por ciento en determinados supuestos como encontrarse en una fase crítica o bajo un tratamiento ambulatorio intensivo y frecuente, en caso de dependencia funcional o que exista una distancia superior a 60 kilómetros entre el domicilio y el lugar de trabajo".

Manzano ha señalado que esta decisión viene motivada por una petición de la Asociación Badajoz Inclusiv@ formada por padres y madres de menores con enfermedades graves con los que la consejera se reunió el pasado mes de noviembre.

"Con esta iniciativa garantizamos que los padres puedan dedicarse al cuidado intensivo sin perder su estabilidad laboral o económica porque todos los menores con enfermedades graves tienen derecho a recibir los cuidados necesarios sin que esto suponga un problema para sus progenitores", ha concluido.