Tiempo
La previsión meteorológica en Extremadura para este jueves: nubes y precipitaciones débiles en algunas zonas
Una nueva borrasca se instaló ayer en la Península pero de momento no parece que vaya a afectar a la región
La comunidad autónoma de Extremadura registrará este jueves, día 19, intervalos nubosos a poco nubosos, sin descartar alguna precipitación débil dispersa a primeras horas, más probable en el extremo norte.
Asimismo, la cota de nieve se situará a unos 900-1.100 metros, y se acumulará alguna helada débil en las cotas más altas de montaña, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.
En cuanto a las temperaturas, experimentarán un ligero descenso, localmente moderado en las mínimas, y oscilarán entre los 5 y los 15 grados en Badajoz, así como entre los 5 y los 12 grados en Cáceres.
Por su parte, los vientos soplarán en la región del oeste y noroeste moderados, sin descartar alguna racha fuerte, y con tendencia a variables flojos al final del día.
A nivel Nacional
La borrasca Pedro llega este jueves, día 19, poniendo en alerta por aviso por viento, olas y nieve a 14 comunidades autónomas, 9 de ellas en alerta naranja. Éstas son Andalucía, Principado de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana.
En concreto, tienen aviso naranja por olas Almería y Granada; la costa de los litorales asturianos; la del litoral cántabro; Tarragona; A Coruña, Lugo y Pontevedra; Guipúzcoa y Vizcaya. Por lo demás, el resto de avisos amarillos por oleaje se encuentran en Barcelona y Girona; y la costa de Melilla. Además, hay aviso naranja por viento en Almería; Mallorca; Albacete; Tarragona; y Castellón.
De forma paralela, registran avisos amarillos por viento Granada y Jaén; Huesca, Teruel y Zaragoza; Menorca, Ibiza y Formentera; el litoral cántabro; Barcelona, Girona y Lleida; Noroeste de Murcia; Vertiente cantábrica de Navarra; Guipúzcoa y Vizcaya; Alicante y Valencia. A su vez, también hay avisos amarillos por nieve en Huesca; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; León; Lleida; Lugo; y Pirineo navarro.
