Efectos del temporal

El PSOE exige a Guardiola que cese la "parálisis" y active ayudas urgentes para el campo extremeño

Reclama la intervención de los técnicos de la Consejería de Agricultura para evaluar daños y que la empresa pública Tragsa repare todos los caminos afectados

Cultivos anegados en fincas de Mérida por la sucesión de borrascas

Cultivos anegados en fincas de Mérida por la sucesión de borrascas

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Mérida

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha exigido a la Junta de Extremadura la "urgente" evaluación de los daños en infraestructuras agrícolas y ganaderas en las zonas afectadas por las lluvias y los temporales de las últimas semanas, mediante la intervención inmediata de los técnicos de la Consejería de Agricultura.

El PSOE considera "inadmisible" que la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, se haya limitado a abrir una vía para comunicar daños a través de un "escueto comunicado de prensa en lugar de activar de oficio los mecanismos de evaluación y respuesta que requiere una situación de esta gravedad".

Vídeo | Un helicóptero lleva alimento a 480 ovejas aisladas en Arroyo de San Serván

Vídeo | Un helicóptero lleva alimento a 480 ovejas aisladas en Arroyo de San Serván

Juntaex

Ayudas a fondo perdido

Los socialistas reclaman la aprobación inmediata de ayudas extraordinarias a fondo perdido para compensar los daños en las infraestructuras de las explotaciones agrarias, en daños en cerramientos, pérdidas o deterioro de maquinaria, arrastre de tierras, acumulación de residuos y daños en instalaciones y equipos de riego y la "activación inmediata" de la empresa pública Tragsa para que la red de caminos rurales "recupere la normalidad en el menor tiempo posible".

"Es inadmisible que ante una situación tan grave la señora Guardiola permanezca callada y sin activar ayudas urgentes para el campo y los municipios afectados por las lluvias", afirma el diputado Manuel Mejías.

Imagen de archivo del diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura Manuel Mejías

Imagen de archivo del diputado del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura Manuel Mejías

Respuesta del Gobierno

Para los socialistas, el campo extremeño "no puede esperar semanas" a que "Guardiola y Vox abandonen el sainete bochornoso de sus encuentros y desencuentros" y se decidan a formar gobierno. "Cada día que pasa se produce un daño irreparable a agricultores y ganaderos. Gobernar no es mirar hacia otro lado", ha añadido Mejías.

Frente a la "parálisis" de la Junta, el Grupo Socialista en la Asamblea ha valorado la rápida respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha aprobado en Consejo de Ministros un plan de ayudas extraordinarias por valor de 2.874,1 millones de euros para el sector agrario y pesquero afectado por las borrascas en Andalucía y Extremadura.

