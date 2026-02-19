Rescates en la cuenca del Guadiana: así han sido las asistencia gestionadas desde la CHG

Las continuas borrascas que han atravesado la cuenca del Guadiana en el último mes han dejado caminos anegados, explotaciones aisladas y viviendas rodeadas por el agua, especialmente en las vegas bajas del río. En ese contexto, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha intervenido para prestar asistencia a vecinos y animales que habían quedado incomunicados por las crecidas.

Las actuaciones se han concentrado en el tramo principal del cauce, en los términos municipales de Lobón, La Garrovilla y Montijo. Allí, personal del organismo de cuenca ha facilitado el cruce seguro de residentes que necesitaban atender a sus explotaciones, trasladando a personas para alimentar a gallinas, ovejas y perros que permanecían aislados por la subida del nivel del río.

Rescate de un vecino de un molino junto al cauce. / Confederación Hidrográfica del Guadiana

En uno de los casos más delicados, la CHG ha auxiliado a un matrimonio que llevaba siete días aislado por el agua que rodeaba su vivienda. Mediante embarcaciones oficiales, ambos han sido trasladados para poder abastecerse de alimentos y medicamentos. Además, el organismo ha colaborado con Cruz Roja y los servicios de bomberos en otras incidencias registradas durante el temporal.

Resguardos al límite

Según los datos actualizados por la Confederación, las borrascas de los últimos treinta días han generado un volumen de aportaciones calificado de “excepcional” en la cuenca. Como consecuencia, los resguardos de seguridad de las presas —los márgenes de volumen libre previstos para absorber crecidas— han quedado “prácticamente agotados”, por lo que deberán recuperarse de forma paulatina mediante desembalses controlados.

En los últimos días han continuado vertiendo agua de forma regulada más de veinte presas en la provincia de Badajoz. La CHG ha precisado que la finalización de estos desembalses se realizará de manera gradual, permitiendo que los niveles desciendan lentamente, y ha apuntado que, si se mantiene la previsión meteorológica sin lluvia, estos días se inicia la reducción progresiva de los caudales.

El organismo ha subrayado además que, sin la regulación de los embalses, las avenidas registradas habrían alcanzado caudales entre cuatro y cinco veces superiores a los observados, lo que evidencia el papel de estas infraestructuras en la laminación de las crecidas.

Un mes histórico en aportaciones

El episodio de lluvias ha tenido un reflejo directo en las reservas. En poco más de un mes, los embalses extremeños han recibido 4.132 hectómetros cúbicos (1.917 en la provincia de Cáceres y 2.215 en la de Badajoz), un volumen prácticamente equivalente a llenar desde cero el embalse de Alqueva (4.150 hm³), considerado el mayor de Europa occidental.

A fecha de esta semana, las presas cacereñas se sitúan en el 92,8% de su capacidad, frente al 64,4% que registraban a mediados de enero, mientras que en la provincia de Badajoz han pasado de poco más del 61% al 90,2%. Un incremento que explica tanto la necesidad de los desembalses preventivos como la notable recuperación del sistema hídrico tras semanas de precipitaciones continuadas.