Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Transporte

El Abono Único ya permite viajar en los nuevos trenes Badajoz-Cáceres y autobuses por 60 euros al mes

La tarifa plana estatal es válida en Media Distancia, Cercanías y autobuses de titularidad estatal y busca facilitar la movilidad diaria en Extremadura

Imagen de archivo de un tren en la estación de Cáceres.

Imagen de archivo de un tren en la estación de Cáceres. / JORGE VALIENTE

El Periódico Extremadura

E. P.

Cáceres

El Abono Único impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ya puede utilizarse en los nuevos servicios de Altas Prestaciones entre Badajoz y Cáceres, así como en el resto de trenes de Media Distancia de Renfe. La medida, operativa desde enero, permite a los viajeros desplazarse de forma ilimitada durante 30 días por 60 euros (30 euros para menores de 26 años).

El título, nominativo e intransferible, está orientado especialmente a quienes realizan trayectos frecuentes por motivos laborales o académicos. Los nuevos horarios de la conexión Badajoz-Cáceres han sido diseñados precisamente para facilitar esa movilidad cotidiana.

Cómo funciona el abono

El Abono Único puede adquirirse a través de la web de Renfe, en máquinas de autoventa y en los canales habituales de Media Distancia y Cercanías. Para su emisión es necesario facilitar DNI o NIE, teléfono móvil y correo electrónico. En el caso de los menores de 26 años, deben registrarse previamente en la web del Ministerio.

El abono permite utilizar todos los servicios de Media Distancia del país y los núcleos de Cercanías, además de los autobuses de titularidad estatal. Si se adquiere a través de Renfe y se quiere viajar en autobús, el usuario recibe un código que debe introducir al comprar el billete por carretera, sin coste adicional. El mismo sistema funciona a la inversa cuando el abono se compra con un operador de autobús y se desea viajar en tren.

Para los trayectos en Media Distancia es necesario formalizar previamente el billete en los canales habituales de Renfe, asociando el código del Abono Único. En Cercanías, ese código permite recargar la tarjeta Renfe&Tú en máquinas o taquillas.

Medidas antifraude y bloqueos

La normativa establece que no pueden formalizarse viajes en dos o más trenes consecutivos en el mismo sentido si entre la salida del primero y la del segundo hay menos de 180 minutos o menos del triple del tiempo de viaje.

Noticias relacionadas y más

El abono puede ser bloqueado si lo utiliza una persona distinta al titular, si no se cancela una reserva con al menos 60 minutos de antelación o si no se realiza el viaje formalizado en tres ocasiones. En caso de bloqueo, el usuario pierde el derecho a devolución del periodo no utilizado, no puede adquirir otro Abono Único durante 60 días y se retira el Código de Registro Joven o Niño asociado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
  2. Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
  3. La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
  4. La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
  5. Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
  6. El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
  7. Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
  8. Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza

FIO 2026 bate récord con 123 expositores y refuerza su proyección internacional desde Monfragüe

FIO 2026 bate récord con 123 expositores y refuerza su proyección internacional desde Monfragüe

El Abono Único ya permite viajar en los nuevos trenes Badajoz-Cáceres por 60 euros al mes

El Abono Único ya permite viajar en los nuevos trenes Badajoz-Cáceres por 60 euros al mes

UPA-UCE eleva a 200 millones las pérdidas del campo extremeño por los temporales y pide ayudas extra a la Junta

UPA-UCE eleva a 200 millones las pérdidas del campo extremeño por los temporales y pide ayudas extra a la Junta

Santamaría presenta la Red de Espacios Coworking que nace para conectar espacios, talento y oportunidades

Santamaría presenta la Red de Espacios Coworking que nace para conectar espacios, talento y oportunidades

Adenex estudiará todas las vías para evitar que las Zepas extremeñas queden "desprotegidas"

Adenex estudiará todas las vías para evitar que las Zepas extremeñas queden "desprotegidas"

El alquiler asfixia en Extremadura: el 37% está en riesgo de pobreza y la vivienda en venta sube un 20%

El alquiler asfixia en Extremadura: el 37% está en riesgo de pobreza y la vivienda en venta sube un 20%

La patronal fotovoltaica niega que una planta de Extremadura causara el apagón

La patronal fotovoltaica niega que una planta de Extremadura causara el apagón

Extremadura ofrece formación digital en familia para generar hábitos positivos y reducir riesgos

Extremadura ofrece formación digital en familia para generar hábitos positivos y reducir riesgos
Tracking Pixel Contents