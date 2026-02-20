Salud Mental
Atracones: Cuando comer dejar de ser placentero y se convierte en refugio
En una sociedad obsesionada con el cuerpo perfecto, pocas veces se le dedica atención al bienestar emocional; porque a veces el problema no es lo que hay en el plato, sino lo que se esconde detrás
Lo que para muchos es "falta de voluntad", tiene nombre y explicación clínica y esconde una gran carga emocional detrás.
El trastorno alimentario por atracón se encuentra recogido en el DSM-5 como una enfermedad de salud mental que consiste en episodios a escondidas de grandes ingestas de comida, aun no teniendo hambre, en un período de tiempo muy corto, en los que una persona siente que ha perdido completamente el control de la situación y una intensa sensación de malestar.
Las personas que lo sufren ven la comida como una vía de escape ante períodos de ansiedad o estrés y no suelen estar conforme con la imagen que tienen de su cuerpo, independientemente del número que marque la báscula.
Todos alguna vez nos hemos excedido en alguna celebración y hemos comido de más; pero la diferencia aquí, es la frecuencia de cuando ocurre, llegando a repetirse varias veces por semanas en un período prolongado de tiempo.
A diferencia de otros trastornos alimentarios, como pueden ser la bulimia, después de estos episodios no hay una respuesta compensatoria, ya sea ejercicio excesivo o provocarse el vómito, sino algo más peligroso que les lleva a un círculo vicioso de restricción de alimentos que desemboca en una pérdida de control y, por ende, un nuevo atracón.
Cada vez es más común entre mujeres y adolescentes, pues son los que sienten más de cerca la presión estética que la sociedad impone, atenuada por la cultura de la extrema delgadez que circula por redes sociales, y suele manifestarse sobre todo en la última etapa de la adolescencia o al poco de cubrir los 20.
Consecuencias
- Cambio físico: El aumento de peso suele derivar en otros problemas de salud, como pueden ser enfermedades cardíacas, enfermedad por reflujo gástrico o malnutrición, entre otras.
- Aislamiento social.
- Ser incapaz de disfrutar de cualquier actividad diaria o conciliar el sueño.
- El trastorno alimentario por atracón suele ir acompañado de episodios de ansiedad, depresión, trastornos por el consumo de sustancias adictivas, y/o pensamiento y comportamiento suicida.
Tratamiento
Son cada vez más los tratamientos que surgen para tratar a las personas que padecen este trastorno:
- Terapia cognitivo-conductual: Es útil para controlar los atracones a largo plazo pero tiene poco efecto en el peso corporal.
- Psicoterapia interpersonal: Similar a la terapia cognitivo-conductual, e igual de efectiva.
- Grupos de autoayuda.
- El uso de ciertos antidepresivos y fármacos estimulantes.
Si te encuentras en esta situación debe saber que hay salida, apóyate en un profesional de la salud mental y en un nutricionista para que te ayude a forjar una relación sana y equilibrada con la comida.
Y si, por el contrario, no eres tú el que lo padece pero sí alguien cercano, no tiene que culparse por no haberse dado cuenta de ello antes, pues quien lo sufre ha aprendido muy bien a ocultarlo como consecuencia de la vergüenza que le supone. De tener sospecha de que alguien lo puede estar sufriendo, aborda el tema de forma cautelosa y demuéstrale su apoyo.
