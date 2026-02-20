Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Acceso a la tecnología

Extremadura ofrece formación digital en familia para generar hábitos positivos y reducir riesgos

La Junta impulsa en Mérida y Cáceres nuevas jornadas dentro del programa estatal CODI

Una madre y una hija consultan una página web.

Una madre y una hija consultan una página web. / Juntaex

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Consejería de Salud y Servicios Sociales, a través de la Secretaría General de Servicios Sociales, Inclusión, Infancia y Familia, ha organizado las jornadas de sensibilización del Programa de Formación en Competencias Digitales para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que se celebrarán los días 21 y 28 de febrero en Mérida y Cáceres, respectivamente.

La iniciativa se integra en el programa estatal "Competencias Digitales para la Infancia" (CODI), financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y orientado a reforzar la formación en competencias digitales básicas de menores en contextos de vulnerabilidad social y/o familiar.

Un programa que ya ha llegado a miles de menores

Según ha indicado la Junta, el programa CODI ya ha beneficiado a más de 5.000 niños y adolescentes en acciones vinculadas a la prevención y a la mejora de sus aptitudes digitales. Su desarrollo se ha extendido por las provincias de Badajoz y Cáceres, con el objetivo de hacer llegar la formación al conjunto de la población extremeña.

## Plan Digital Familiar en casa

Con estas nuevas jornadas, la Consejería ha buscado fomentar y poner en valor el Plan Digital Familiar, al que ha definido como una herramienta clave para promover un uso seguro, responsable y equilibrado de la tecnología en el entorno doméstico.

## Talleres para familias y menores

Las actividades se han diseñado para la participación conjunta de núcleos familiares y menores, en un espacio práctico de aprendizaje, reflexión y diálogo. En este marco, se formará a las familias para gestionar el ecosistema digital con criterio, generar hábitos positivos, identificar oportunidades y riesgos, y construir acuerdos familiares coherentes sobre el uso de dispositivos y contenidos.

## Prevención de la violencia digital

Noticias relacionadas y más

La programación incluirá además pautas y recursos para que las familias acompañen de forma activa y consciente el desarrollo digital de sus hijos e hijas, con especial atención a la prevención de la violencia digital. Con este planteamiento, la Consejería ha defendido que se pretende dotar a los hogares de conocimientos y herramientas para relacionarse con el mundo digital de manera sana, saludable y segura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
  2. Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
  3. La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
  4. La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
  5. Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
  6. El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
  7. Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
  8. Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza

La patronal fotovoltaica niega que una planta de Extremadura causara el apagón

La patronal fotovoltaica niega que una planta de Extremadura causara el apagón

Extremadura ofrece formación digital en familia para generar hábitos positivos y reducir riesgos

Extremadura ofrece formación digital en familia para generar hábitos positivos y reducir riesgos

La Plataforma por el Desdoblamiento de la N-430 denuncia el "riesgo constante" debido al estado del firme

La Creex carga contra la subida del SMI pactada por el Gobierno y los sindicatos: “Se decide sin contar con las empresas” y con "datos irreales"

La Creex carga contra la subida del SMI pactada por el Gobierno y los sindicatos: “Se decide sin contar con las empresas” y con "datos irreales"

Las reservas de caza extremeñas cierran la temporada con casi 600 capturas

Las mayores oposiciones de la Junta de la década suman más de 55.000 solicitudes

Las mayores oposiciones de la Junta de la década suman más de 55.000 solicitudes

Nuevas tecnologías en la producción de rumiantes de carne

Nuevas tecnologías en la producción de rumiantes de carne

Muere un hombre de 65 años tras caerse de un tejado en una fábrica de Puebla de Alcocer

Muere un hombre de 65 años tras caerse de un tejado en una fábrica de Puebla de Alcocer
Tracking Pixel Contents