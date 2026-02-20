Del Cerezo en Flor a la Feria del Toro de Olivenza: las fiestas que no puedes perderte en Extremadura antes de Semana Santa

Semana Santa está a la vuelta de la esquina, pero hasta entonces, la región recogerá fiestas locales de todo tipo, entre las que hay una gran variedad de Fiesta de Interés Turístico. Repasamos algunas de las más destacadas:

VI Feria del Almendro en Flor 2026 - Garrovillas de Alconétar (21-22/2)

Este evento se trata de una romería pagana en honor al almendro. Tras más de 25 ediciones celebradas, recibió el reconocimiento de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

Mangafest 2026 - Mérida (21-22/2)

Este fin de Semana, Mérida acoge la 4ª edición del Festival de Cultura Asiática y Ocio digital en la Institución Ferial de Mérida. En ella, todo aficionado del manga podrá disfrutar de dos jornadas repletas de actividades de diferente tipo y hacer uso de zonas Free Play, Realidad Virtual, así como competir en torneos y jugar una gran variedad de juegos, desde novedades a los clásicos de siempre. Durante este fin de semana, invitados de renombre formarán partes del evento.

2026 mangafest merida cartel / Ayuntamiento de Mérida

Despedida de las Grullas - La Serena (21/2)

ADENEX, en colaboración con ANSER, invita a todo aquel interesado en las aves a visitar el Observatorio de Aves Francisco Carbajo para presenciar un momento especial.

Despedida de las Grullas / ADENEX

Fiesta del Árbol 2026 - Villanueva de la Sierra (22/2-1/3)

Este evento también incluye la celebración de la X Feria Internacional Gastronómica, Medioambiental y de Maquinaria. Apúntese las siguientes fechas si quiere verdaderamente disfrutar del evento:

El domingo 22 de febrero, comenzará la VII Ruta Senderista "Subida a la Sierra de Dios Padre".

de febrero, comenzará la El jueves 26 de febrero, se inaugurará la feria , donde se podrá disfrutar de una gran variedad de actividades .

de febrero, se inaugurará la , donde se podrá disfrutar de una gran variedad de . El viernes 27 de febrero, se procederá a la plantación de árboles y a la visita en tren turístico

de febrero, se procederá a la de árboles y a la visita en El sábado 28 de febrero, los más pequeños podrán disfrutar de atracciones infantiles y un espectáculo de coros y danzas.

de febrero, los más pequeños podrán disfrutar de infantiles y un de coros y danzas. El domingo 1 de marzo, coincidiendo con su clausura de la feria, se llevarán a cabo talleres medioambientales y una exposición de coches clásicos.

XXVI Muestra del Almendro en Flor 2026 - Garrovillas de Alconétar (28/2)

Reconocida como Fiesta de Interés turístico, el evento comenzará a las 9:00 con una concentración en la Plaza de la Constitución para todo aquel que participe en la ruta de senderismo. Cerca de las 10 de la mañana, los participantes comenzarán su camino hacia el "Paraje Gallito", donde llegarán cerca de las 12:30. Tras ello, habrá una actuación musical y, posteriormente, habrá una degustación de comida típica. El día concluirá con una actuación musical en la carpa municipal, que empezará sobre las 19:00 h. A lo largo del evento, habrá un mercadillo de artesanía y dulces típicos.

XXVI Muestra del Almendro en Flor / Ayuntamiento Garrovilla de Alconétar

El Tesoro de Aliseda |Romería Urbana 1920 - Aliseda (28/2)

Con motivo del 106º aniversario del hallazgo del tesoro de Aliseda, se celebrará la tradicional romería del municipio, donde todo aquel que acuda disfrutará de unas buenas migas mientras que disfrutan del ambiente amenizado con música.

Extremum Fest 2026 - Miajadas-Trujillo (28/2)

El festival gastronómico al que todo amante de la buena carne debería asistir. Además, todo aquel que acuda podrá disfrutar de la belleza natural de la finca, así como de una exhibición ecuestre, durante el cóctel de bienvenida.

Las Coles con Buche 2026 - Arroyo de la Luz (28/2 - 1/3)

Las Coles: de ser uno de los platos más demandado del municipio a convertirse en una Fiesta de Interés Turístico de Extremadura. En esta fiesta, gente de toda España se acerca a Arroyo de la Luz para degustar su plato célebre.

VII Matanza Popular de Aldeacentenera 2026 - Aldeacentenera (28/2)

Durante esta celebración, todo aquel que se acerque podrá disfrutar de la elaboración de los productos típicos, elaborados gracias a diferentes asociaciones:

La Asociación de mujeres "Araceli Gutiérrez" se encargará de elaborar las migas aldeanas para el desayuno.

aldeanas para el desayuno. La Asociación de Mayores se encargará de elaborar el picadillo y la degustación de vino .

y la . La Asociación de Madres y Padres de Alumnos se encargará de organizar un taller de postres para las niñas y niños.

VII Matanza Popular / El Periódico Extremadura

Feria del Toro de Olivenza 2026 - (6-8/3)

A primero de marzo, se celebrará una de las fiestas más representativas de la región, la Feria del Toro de Olivenza. El recinto feria de Olivenza se llenará de profesionales y amantes del toreo de todas partes del mundo para disfrutar de un evento considerado Fiesta de Interés Turístico de Extremadura. De forma paralela, se celebrará la Feria Ibérica del Toro.

XII Matanza Tradicional y Mercado de Artesanía - Caminomorisco (7/3)

La jornada comenzará a las 10 de la mañana con la apertura del mercado artesanal y la celebración de un desayuno tradicional, acompañado de la música de gaita y tamboril. Al rededor de las 11, se procederá con la recreación de la matanza y el despiece del cerdo y, seguidamente, la charanga "Follow the Leader" se encargará de animar la celebración para la posterior subasta de las partes del cerdo.

XII MATANZA TRADICIONAL Y MERCADO DE ARTESANÍA / Viral Agenda

Fiesta de la Matanza Tradicional Extremeña de Llerena

El 7 de marzo, Llerena acogerá la 30.ª edición de la Matanza Tradicional Extremeña en honor a una de las prácticas más representativas de la región: la matanza. La jornada comenzará con un desayuno típico con dulces hecho de manteca y una copa de aguardiente. Seguidamente, se llevará a cabo la representación de la matanza y, posteriormente, una degustación de migas, cocido, carne y dulces típicos.

XXV Feria Agroalimentaria en Valdefuentes 2026 (13-15/3)

Esta feria se suele hacer durante el segundo fin de semana de marzo, sirviendo de escaparate para la gran variedad de productos de calidad que ofrece nuestra región.

Pregón de la Semana Santa 2026 - Cáceres (19/3)

Un canto en honor a las diferentes cofradías de la Semana Santa de Cáceres y a su ciudad. Este año, el cacereño Francisco Pizarro Escribano se encargará de hacer el pregón.

Fiesta del Cerezo en Flor 2026 - Valle del Jerte (20/3 - 3/5)

Los municipios encargados de acoger la Fiesta del Cerezo en Flor serán Tornavacas, donde se dará lugar la inauguración oficial los días 27, 28 y 29 de marzo; y Casas del Castañar, donde se celebrará la clausura los días 10,11 y 12 de abril. Durante esta jornada se celebrarán todo tipo de actividades, desde culturales hasta gastronómicas, mientras que tradición y folklore está presente Apúntese las siguientes fechas para que no se le olviden los momentos cruciales de uno de los acontecimientos más importantes de la región:

Despertar del Valle , va del 20 al 26 de marzo.

, va del 20 al 26 de marzo. El Cerezo en flor , fiesta de Interés Turístico Nacional, va del 27 marzo al 12 de abril.

, fiesta de Interés Turístico Nacional, va del 27 marzo al 12 de abril. Lluvia de Pétalos, va desde el 13 de abril al 3 de mayo.

