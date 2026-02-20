Nuevas tecnologías en la producción de rumiantes de carne

La Facultad de Veterinaria de Cáceres acoge el próximo 24 de febrero una jornada técnica con el nombre genérico de ‘Tecnologías en la producción de rumiantes de carne’ organizada por la Fundación Grupo Cajamar. En ella se abordarán temas como la producción de rumiantes en extensivo en España, sus retos, la gestión mediante nuevas tecnologías y su contribución ambiental. Se destacará la eficiencia del modelo, su aporte al desarrollo rural y la prevención de incendios, así como las oportunidades de mercado y el papel de la innovación para el futuro del sector. La jornada técnica también podrá seguirse en streaming en este link.

Modelo de producción

La producción de rumiantes de carne en España se apoya mayoritariamente en un modelo extensivo basado en el pastoreo y el aprovechamiento de recursos naturales, con una primera fase del engorde en la que las crías permanecen junto a sus madres. Este sistema se considera eficiente, favorece el desarrollo rural y tiene un papel destacado en la prevención de incendios forestales.

Sin embargo, el sector se enfrenta a retos como la reducción de censos y de capacidad productiva por la falta de relevo generacional y de mano de obra, pese a la alta demanda de animales. En este contexto, una jornada analizará cómo las tecnologías digitales pueden mejorar la gestión y el seguimiento del ganado a distancia, además de abordar la percepción social y el valor ambiental de estas explotaciones; cerrará con una mesa redonda sobre el futuro de la ganadería extensiva, sus oportunidades de mercado y el papel de la innovación.

Programa de las jornadas

‘Tecnologías en la producción de rumiantes de carne’ arrancará a las 9 horas con la intervención de Juan Enrique Pérez Martín, decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Extremadura; Carmen Moreno Vargas, directora de Cooperativas Agro-alimentarias de Extremadura; y Manuel Lainez Andrés, director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar

A continuación, a las 9.25 horas, se ofrecerá la ponencia ‘Las nuevas tecnologías en la producción de rumiantes en extensivo. Una visión global’, a cargo de Miguel Escribano Sánchez, catedrático de Universidad del Departamento de Producción Animal y Ciencia de los Alimentos de la Universidad de Extremadura.

El programa continua a las 9.45 horas con la exposición de casos prácticos sobre 'Nuevas tecnologías en la producción de rumiantes de carne', que estará moderado por Antonio Francisco Rubio Morcillo, técnico de sectores ganaderos de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura. Expondrán experiencias Gema Almendro (DATAMARS) con ‘Ganadería y Digitalización. ¿Para qué?’; Arantxa Echegaray (HUMECO) con ‘MeatQText: software de análisis de imagen e inteligencia artificial para determinar rendimiento canal e infiltración grasa en el animal vivo’; y Juan Pueyo (DIGITANIMAL) con ‘Collares digitales’.

A las 10.40 horas se desarrollará el segundo bloque de casos prácticos, en esta ocasión moderado por Alejandro Gutiérrez, director adjunto en Provacuno. En él intervendrán José María Ramirez (IXORIGUE) con ‘Digitalización del pastoreo’; Jorge Gutiérrez (Allflex - MSD) con ‘Todo empieza por una conexión’; y Diego Sainz de Mena (DEEPFARM) con ‘PAXTOR: Tecnología para la ganadería de precisión en vacuno de cebo’.

La jornada continuará a las 12.05 horas con el bloque ‘Los rumiantes en la prevención de incendios’, moderado por Tomás M. Rodríguez, director de Interovic. Participarán Juan Manuel Mancilla, profesor titular del área de Ecología de la Universidad de Sevilla, con ‘Una visión general’; Enrique Izquierdo, técnico de la Fundación Cooprado, con el proyecto FireSheperds ; y Ana Mª Olaizola (Universidad de Zaragoza) con ‘Pastoreo preventivo frente a los incendios forestales en España: programas y opiniones de los agentes clave’.

Clausura

Como cierre, a las 13.05 horas se celebrará la mesa redonda ‘Desafíos de la producción de rumiantes: el futuro’, moderada por Manuel Lainez Andrés, director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario de Cajamar. Tomarán parte Román Pintor, director de Bovies; Antonio Holguín, presidente de EA GROUP; Francisco Sánchez, director de compras en COVIHER; Jaime Yartu, consejero delegado de El Encinar de Humienta; y Rafaela Herrera, responsable de Innovación Sector Primario y Agricultura y Producciones Ganaderas en COVAP.

Toda la información e inscripciones en este link.

Esta jornada está financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por fondos de la Administración General del Estado.

Esta acción formativa está financiada por las subvenciones de intercambio de conocimientos y actividades de formación e información de ámbito supraautonómico, destinadas al sector agroalimentario y forestal, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común 2023-2027, para la intervención 7201 y sus respectivos programas I y II, cofinanciada al 43% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al 57% por fondos de la Administración General del Estado. Con una dotación concedida para el programa “P.II.A. EVENTOS DIVULGATIVOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO” de 326.220,79 €.