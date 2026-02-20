La Junta publica las listas para 41 viviendas públicas en 13 localidades de Extremadura

El acceso a una vivienda protegida continúa siendo una de las principales alternativas para quienes quieren acceder a una opción con precio regulado en Extremadura. En este marco, la Junta mantiene abiertos distintos procesos de adjudicación en varios municipios de la región.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado las listas provisionales de solicitantes para 27 viviendas de promoción pública en siete localidades, así como las resoluciones definitivas correspondientes a otras 14 viviendas en seis municipios.

Las viviendas de promoción pública son inmuebles impulsados y gestionados directamente por la Junta dentro del sistema de vivienda protegida. Se adjudican a personas que cumplen determinados requisitos económicos y administrativos establecidos por la administración autonómica.

En el procedimiento aún abierto figuran 142 personas como aspirantes. En Plasencia se ofertan 15 inmuebles con 84 solicitantes; en Villanueva de la Serena, 3 viviendas con 41 aspirantes; en Aceituna, 2 viviendas con 3 solicitudes; en Jerte, 1 vivienda con 4 personas interesadas; en Talavera la Real, 3 viviendas con 8 solicitantes; en Puebla de la Reina, 3 viviendas con 4 aspirantes; y en Collado de la Vera, 1 vivienda con 2 solicitudes.

Las personas incluidas en estas listas provisionales disponen ahora de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el ayuntamiento correspondiente.

El acceso a estas viviendas está regulado por la normativa autonómica en materia de vivienda, que fija límites de ingresos, criterios de baremación y un procedimiento que incluye la publicación de listas provisionales, la apertura de un plazo de alegaciones y la posterior resolución definitiva antes de la adjudicación final.

Adjudicaciones cerradas

De forma paralela, el DOE recoge las listas definitivas de adjudicatarios, de espera y de excluidos para 14 viviendas situadas en Casas de Don Pedro (2), Valle de Santa Ana (1), Toril (2), Robledillo de Trujillo (4), Portaje (4) y Santa Amalia (1). En estos casos, el procedimiento administrativo queda resuelto, aunque cabe recurso de alzada en el plazo de un mes.

En conjunto, ambos anuncios afectan a 41 viviendas públicas en 13 municipios extremeños, entre promociones ya adjudicadas y otras aún en fase provisional.

Nuevos planes en marcha

Estos procesos coinciden con el desarrollo del Plan Habita, impulsado por la Junta con el objetivo de promover más de 3.000 viviendas asequibles antes de 2027. Más de medio centenar de municipios extremeños se han interesado por esta iniciativa, que prevé nuevas promociones tanto en ciudades como en el ámbito rural.

Según la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ya se han adherido 52 ayuntamientos, con una previsión de hasta 2.859 viviendas en régimen de protección oficial destinadas a la venta.

En Cáceres

En Cáceres, el desarrollo del Plan Habita se concentra en la zona de El Junquillo, donde está prevista la construcción de hasta 200 viviendas en varias fases sobre una misma parcela. Las promociones incluyen pisos de entre 60 y 80 metros cuadrados, con garaje y trastero.

Las primeras fases avanzan en su tramitación administrativa mientras ya se ha adjudicado la redacción de nuevos proyectos para ampliar el número de viviendas previstas. El interés registrado en los procesos previos ha superado ampliamente el número de inmuebles ofertados, aunque la adjudicación definitiva queda condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases.

En Badajoz

En Badajoz, el programa contempla once promociones con cerca de 500 viviendas repartidas en distintos barrios de la ciudad. La mayor parte se proyecta en bloques de pisos, aunque también se incluyen viviendas unifamiliares, dentro de un modelo que combina distintas tipologías y superficies.

Las actuaciones se distribuyen en zonas como Cerro Gordo, La Pilara o Suerte de Saavedra, donde se prevén edificios de varias plantas y desarrollos residenciales adaptados al entorno urbano. Los precios orientativos anunciados para las viviendas de régimen especial se sitúan en una horquilla aproximada de entre 110.000 y 140.000 euros, en función de las características de cada inmueble.