Las mayores oposiciones de la Junta de la década suman más de 55.000 solicitudes

Las mayores oposiciones de la última década en la Administración General de la Junta de Extremadura suman más de 55.000 solicitudes, que se disputarán un total de 1.644 plazas fijas tanto de personal laboral como funcionario. Está previsto que los exámenes se celebren a lo largo de este año.

Esa es la oferta final tras sumar las dos últimas convocatorias publicadas, que se han acumulado y cuyos exámenes se celebrarán a la par: la primera se publicó en diciembre de 2024 con 449 plazas de la Oferta Pública de Empleo del año 2021, y la segunda se publicó el pasado diciembre con un total de 1.195 plazas correspondientes a la OPE de 2022 y 2023.

Y para cada una de las convocatorias se ha abierto un plazo de inscripción para los futuros opositores: en la primera se recibieron hace más de un año más de 33.000 solicitudes y en la segunda, que acaba de cerrarse el plazo el pasado 6 de febrero, la Junta ha recibido otras 22.048 inscripciones, según los datos facilitados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, lo que en total suman más de 55.000 solicitudes.

La acumulación de las OPEs de 2021, 2022 y 2023 se decidió el año pasado tras darle un empujón definitivo al proceso de estabilización en marcha desde 2022 y mientras se aceleraba también en la modernización del sistema informático de Función Pública con el objetivo de dotarle de una mayor agilidad.

La oferta, al detalle

La convocatoria lanzada hace un año consta de un total de 449 plazas, de las que 150 son de personal funcionario y 299 de personal laboral, mientras que la del pasado diciembre dispone de 1.195 plazas, de las que 332 son de personal funcionario y 863 de laborales. Así de forma global, la acumulación de plazas que suman un total de 1.644, contará con 482 puestos de personal laboral y 1.162 de personal funcionario.

Esta ampliación ha permitido, además, sacar plazas de categorías y especialidades que no se habían convocado el año pasado. En conjunto, entre las categorías con mayor número puestos ofertados destacan algunas como técnico de educación infantil (195 plazas), bombero forestal (192), auxiliar administrativo (174) camarero-limpiador (131), ordenanza (130), ayudante de cocina (73), ATE-cuidador (73), auxiliar de enfermería (72 plazas) o ATS-DUe (63 plazas), entre otras muchas.

En cuanto al sistema de acceso, en ambas convocatorias se trata de un procedimiento selectivo mediante concurso-oposición, en el que la fase de oposición suma hasta un máximo de 10 puntos y la fase de concurso, tres puntos.