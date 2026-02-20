Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Muere un hombre de 65 años tras caerse de un tejado en una fábrica de Puebla de Alcocer

El accidente laboral ha tenido lugar sobre las 10.30 de este viernes y los sanitarios desplazados no han podido salvar la vida del hombre

Fábrica de piensos de Puebla de Alcocer

Fábrica de piensos de Puebla de Alcocer / Google Maps

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Un trabajador de 65 años ha fallecido este viernes tras precipitarse de un tejado en Puebla de Alcocer. El suceso ha ocurrido en una fábrica de piensos, situada en Camino de la Laguna de la localidad pacense.

Los medios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre.

El accidente se ha registrado sobre las 10.30 horas de este viernes, cuando el 112 Extremadura recibía una llamada de emergencia avisando de que un varón se había caído de un tejado.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar han acudido una Unidad Medicalizada de Cabeza del Buey, sanitarios del PAC de Puebla de Alcocer, una patrulla de la Guardia Civil y un técnico de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura para valorar el carácter laboral del suceso y activar el protocolo correspondiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
  2. Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
  3. La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
  4. Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
  5. La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
  6. El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
  7. Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
  8. Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza

Muere un hombre de 65 años tras caerse de un tejado en una fábrica de Puebla de Alcocer

Muere un hombre de 65 años tras caerse de un tejado en una fábrica de Puebla de Alcocer

Las reservas de caza extremeñas cierran la temporada con casi 600 capturas

Denuncian que el 87% de Extremadura queda fuera del plan de ayudas extraordinarias del Gobierno por las inundaciones

Denuncian que el 87% de Extremadura queda fuera del plan de ayudas extraordinarias del Gobierno por las inundaciones

Repuntan los homicidios y malos tratos en Extremadura, mientras bajan las drogas y el robo en domicilios

Repuntan los homicidios y malos tratos en Extremadura, mientras bajan las drogas y el robo en domicilios

La Junta defiende que planifica la época de peligro alto con "más medios que nunca"

La Junta defiende que planifica la época de peligro alto con "más medios que nunca"

FIO 2026 bate récord con 123 expositores y refuerza su proyección internacional desde Monfragüe

FIO 2026 bate récord con 123 expositores y refuerza su proyección internacional desde Monfragüe

Cotrina, líder del PSOE de la provincia de Cáceres, pide la convocatoria urgente del Comité y Congreso Regional

Cotrina, líder del PSOE de la provincia de Cáceres, pide la convocatoria urgente del Comité y Congreso Regional

Atracones: Cuando comer dejar de ser placentero y se convierte en refugio

Atracones: Cuando comer dejar de ser placentero y se convierte en refugio
Tracking Pixel Contents