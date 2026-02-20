Suceso
Muere un hombre de 65 años tras caerse de un tejado en una fábrica de Puebla de Alcocer
El accidente laboral ha tenido lugar sobre las 10.30 de este viernes y los sanitarios desplazados no han podido salvar la vida del hombre
Un trabajador de 65 años ha fallecido este viernes tras precipitarse de un tejado en Puebla de Alcocer. El suceso ha ocurrido en una fábrica de piensos, situada en Camino de la Laguna de la localidad pacense.
Los medios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida del hombre.
El accidente se ha registrado sobre las 10.30 horas de este viernes, cuando el 112 Extremadura recibía una llamada de emergencia avisando de que un varón se había caído de un tejado.
Hasta el lugar han acudido una Unidad Medicalizada de Cabeza del Buey, sanitarios del PAC de Puebla de Alcocer, una patrulla de la Guardia Civil y un técnico de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura para valorar el carácter laboral del suceso y activar el protocolo correspondiente.
