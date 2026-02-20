Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de febrero

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Repuntan los homicidios y malos tratos en Extremadura, mientras bajan las drogas y el robo en domicilios
Las estadísticas dibujan un ejercicio desigual que ha tenido reflejo en los sucesos ocurridos en distintas localidades de la región
Extremadura, la región donde más cuesta comprar casa en solitario: se necesitan 10 años de sueldo
La diferencia entre territorios alcanza cerca de tres años y la brecha salarial agrava el reto para quienes compran solos
Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados la Cátedra Telefónica
Las alumnas concluyen sus grados de ingeniería informática desarrollando aplicaciones y sistemas que facilitan procesos cotidianos, sociales y culturales
La sanidad a paso lento: casi cuatro años para operarse una rodilla en Cáceres
José Pedro Gregorio, un vecino de Cañaveral, denuncia que lleva esperando una intervención quirúrgica en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario cerca de 1.400 días
Rubén Amón recibe el Premio de Periodismo Ciudad de Cáceres por su retrato del verano extremo
La Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero ha concedido el galardón al periodista y escritor en un acto que ha reforzado el vínculo entre periodismo y creación literaria
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- La vivienda prefabricada no es la casa del futuro, ya es la del presente
- Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza
- Eugenia Silva se abre en canal en su casa de campo de Extremadura: 'Aquí murió mi padre, el vínculo es muy profundo