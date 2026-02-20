Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Las estadísticas dibujan un ejercicio desigual que ha tenido reflejo en los sucesos ocurridos en distintas localidades de la región

La diferencia entre territorios alcanza cerca de tres años y la brecha salarial agrava el reto para quienes compran solos

Las alumnas concluyen sus grados de ingeniería informática desarrollando aplicaciones y sistemas que facilitan procesos cotidianos, sociales y culturales

José Pedro Gregorio, un vecino de Cañaveral, denuncia que lleva esperando una intervención quirúrgica en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario cerca de 1.400 días

La Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero ha concedido el galardón al periodista y escritor en un acto que ha reforzado el vínculo entre periodismo y creación literaria