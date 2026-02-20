Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 20 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Agentes de la Policía Nacional en la Plaza Mayor de Cáceres.

Agentes de la Policía Nacional en la Plaza Mayor de Cáceres. / Carlos Gil

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Repuntan los homicidios y malos tratos en Extremadura, mientras bajan las drogas y el robo en domicilios

Las estadísticas dibujan un ejercicio desigual que ha tenido reflejo en los sucesos ocurridos en distintas localidades de la región

Extremadura, la región donde más cuesta comprar casa en solitario: se necesitan 10 años de sueldo

La diferencia entre territorios alcanza cerca de tres años y la brecha salarial agrava el reto para quienes compran solos

Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados la Cátedra Telefónica

Las alumnas concluyen sus grados de ingeniería informática desarrollando aplicaciones y sistemas que facilitan procesos cotidianos, sociales y culturales

La sanidad a paso lento: casi cuatro años para operarse una rodilla en Cáceres

José Pedro Gregorio, un vecino de Cañaveral, denuncia que lleva esperando una intervención quirúrgica en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario cerca de 1.400 días

Rubén Amón recibe el Premio de Periodismo Ciudad de Cáceres por su retrato del verano extremo

La Fundación Mercedes Calles-Carlos Ballestero ha concedido el galardón al periodista y escritor en un acto que ha reforzado el vínculo entre periodismo y creación literaria

TEMAS

