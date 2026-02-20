Las reservas de caza extremeñas cierran la temporada con casi 600 capturas

La última temporada cinegética de las Reservas Regionales de Caza de Extremadura ha concluido con un balance de 585 capturas entre los espacios de Cijara y La Sierra, según datos facilitados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. La cifra global queda por debajo de la registrada el pasado año, cuando se alcanzaron 808 piezas entre ambas reservas.

En concreto, la Reserva de Cijara contabilizó 258 ejemplares abatidos, mientras que La Sierra alcanzó los 327. A pesar del descenso respecto a la temporada anterior, la administración regional subraya la importancia del control de poblaciones y el valor ambiental de una gestión basada en censos anuales realizados por los agentes del Medio Natural.

Uno de los aspectos más destacados del ejercicio ha sido la puesta en marcha en Cijara de veinte recechos selectivos destinados exclusivamente a mujeres y jóvenes. Esta iniciativa, considerada pionera en Extremadura, busca fomentar una práctica cinegética más inclusiva y responsable. Durante estos recechos se capturaron diez gamos, dos venados y una cierva.

Caza La Sierra / Juntaex

Además, en esta reserva situada en la comarca de La Siberia se celebraron cuatro monterías con una media de 36 puestos cada una. En ellas se abatieron 100 jabalíes, 74 ciervos o gamos y 67 hembras de estas especies.

22.000 hectáreas

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, visitó esta semana el espacio natural de Cijara, que abarca más de 22.000 hectáreas, donde puso en valor tanto los resultados de la temporada como el enfoque social de la oferta pública de caza.

Por su parte, la Reserva Regional de Caza La Sierra, ubicada en la vertiente extremeña de Gredos y con una superficie aproximada de 14.000 hectáreas, registró 95 recechos en los que se abatieron 70 piezas, entre ellas un macho montés de clase A1, nueve de clase A2 y siete A3, además de ejemplares de tipo B, cabras montesas, venados y ciervas. Estas categorías responden a la calidad de las cuernas según criterios técnicos.

En este mismo espacio se desarrollaron también 17 monterías, con un resultado de 84 ciervas, 75 jabalíes y 69 venados capturados. A ello se suman 29 autorizaciones por daños agrícolas, que concluyeron con 20 jabalíes y nueve ciervas abatidas.

La Reserva de La Sierra está considerada una referencia internacional para la caza de la cabra montés de la subespecie victoriae, un elemento que refuerza su valor como enclave cinegético y ambiental dentro del mapa europeo.