Santamaría presenta la Red de Espacios Coworking que nace para conectar espacios, talento y oportunidades

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha presentado hoy en Losar de la Vera la Red de Espacios de Coworking de Extremadura y la plataforma que va a concentrar servicios, directorio y actividad para conectar espacios, talento y oportunidades.

Santamaría ha destacado que "la Red de Espacios de Coworking de Extremadura nace para conectar espacios existentes y nuevos proyectos, públicos o privados, y dotarlos de herramientas comunes, visibilidad, formación, dinamización y comunidad".

Actualmente existen 11 espacios adheridos y se incorporarán 2 más en próximas semanas. En estos espacios, además de lo digital, habrá un servicio de orientación para abrir nuevos espacios, con diagnóstico, búsqueda de financiación, diseño del modelo de gestión y estrategia de comunicación para activar comunidad.

La presentación ha tenido lugar en el espacio A Verea, cuya adaptación se ha llevado a cabo con una subvención de 24.000 euros de la Dirección General de Digitalización Regional, que está invirtiendo 500.000 euros en la creación o mejora de coworkings. Se han presentado 50 municipios. Estos espacios se ponen en marcha gracias también a la colaboración de la Dirección General de Empresa, que tiene 148.000 euros disponibles para la dinamización de los centros de coworking, tanto públicos como privados.

A lo largo de 2025 se ha realizado un mapeo de 58 espacios activos en la región y se han identificado 14 localidades con interés en abrir nuevos espacios, además del impulso de dos jornadas de inmersión en Portugal (Fundão/Alcongosta y Évora) para aprender de modelos que conectan coworking, territorio y atracción de talento.

UN PASO DECISIVO EN 2026

En este año 2026 se da un paso decisivo, con una plataforma digital ya accesible que no es un simple directorio, es un espacio útil para gestores, coworkers y emprendedores, con geolocalización y ficha de espacios, agenda compartida, inscripción a eventos, zona privada con materiales, foros, noticias y entrevistas, así como recursos descargables. Extremadura tiene 388 municipios, y más de la mitad no llegan a 1.000 habitantes.

Es una región rural, con enorme potencial, pero también con desafíos de despoblación y envejecimiento. "En ese contexto, el coworking es una herramienta de cohesión territorial, de actividad económica, de retención y atracción de talento, y de nuevas oportunidades para autónomos, empresas y personas que teletrabajan", ha señalado Guillermo Santamaría. Esta red servirá también para la atracción de nómadas digitales y con ella "ponemos a disposición del territorio una infraestructura moderna para la nueva economía del trabajo, que reduce brechas, activa ecosistemas locales y multiplica oportunidades en entornos rurales y urbanos", ha añadido.