La patronal fotovoltaica niega que una planta de Extremadura causara el apagón

El director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso Alonso, ha descartado que la causa del apagón del 28 de abril de 2025 (que afectó a la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones) fuese responsabilidad de una planta fotovoltaica en Badajoz, como sostiene Red Eléctrica.

Donoso ha realizado estas declaraciones durante su comparecencia en la Comisión de Investigación en el Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones registrada el 28 de abril de 2025. En ese contexto, el senador del PP Antonio Luengo Zapata le ha preguntado de forma directa si compartía el argumento expresado por la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, de que el denominado “cero energético” lo provocó esa planta fotovoltaica.

José Donoso. director general de UNEF, en una intervención. / El Periódico

“No estoy de acuerdo”

Ante esa cuestión, Donoso ha contestado: "No estoy de acuerdo con el concepto de que la responsabilidad que fue aquel día fue de una planta determinada en Badajoz".

A renglón seguido, el director general de UNEF ha argumentado que la planta señalada tiene una capacidad de 500 megavatios y que en ese momento estaba produciendo de forma efectiva 355, por lo que ha considerado de "sentido común" que no puede ser la causa "de que caiga un sistema". que, según ha expuesto, cuenta con 139.000 megavatios y que en aquel momento registraba una demanda de 26.700.

Donoso ha añadido que el sistema atraviesa muchas situaciones en las que se producen caídas o problemas en una planta y que el sistema lo gestiona "adecuadamente", por lo que ha apostillado: "Es una cosa bastante normal".

El apagón

La interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones registrada aquel 28 de abril de 2025 ha abierto una investigación política y técnica por su impacto en servicios cotidianos y en la actividad diaria. Arrancó con el cero de tensión a las 12.33 y la reposición fue progresiva: hacia las 22.30 de ese mismo día se había recuperado casi el 50% de la demanda, y a las 07.00 del 29 de abril estaba restablecido el 99,95% del suministro (los trabajos técnicos se prolongaron hasta las 14.36).

Aun así, la duración varió por zonas: en muchos puntos la luz tardó hasta unas 20 horas en volver.

En cuanto a los efectos, además del corte eléctrico se produjo una afectación severa de telecomunicaciones e internet, con impacto directo en la movilidad y los servicios: trenes y metro parados, semáforos fuera de servicio, incidencias en comercios y actividad industrial, y personas atrapadas en ascensores; hospitales y servicios esenciales funcionaron con generadores durante parte de la jornada.