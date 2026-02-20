Educadora asesinada
Vuelven a solicitar la Medalla de Extremadura a título póstumo para Belén Cortés
"Sería un homenaje a su vida y su trabajo, pero también un acto de memoria, justicia y reconocimiento colectivo para todo el sector social", reivindica el Grupo de Acción Social y Sindical, que promueve una campaña de adhesiones para que se otorgue la máxima distinción de la comunidad autónoma a la educadora asesinada en 2025 por tres menores en Badajoz
El Grupo de Acción Social y Sindical solicitará, por segunda vez, que se le conceda la Medalla de Extremadura a título póstumo a Belén Cortés Flor, la educadora asesinada por tres menores el 9 de marzo de 2025 en el piso de cumplimiento de medidas judiciales en el que trabajaba en Badajoz.
Este colectivo ya propuso que se le concediera la máxima distinción que otorga la comunidad autónoma el año pasado, pero no lo consiguió. Eso no ha hecho que desista en su empeño, sino todo lo contrario y ya ha puesto en marcha una campaña de adhesiones. «Volvemos a impulsarla con más fuerza, convencidos de que este reconocimiento es necesario, justo y urgente», aseguran.
En este sentido, los promotores explican que con esta iniciativa se pretende «visibilizar y dignificar» la labor de las personas trabajadoras del sector social, «un ámbito esencial para nuestra sociedad que continúa siendo invisibilizado, precarizado y expuesto a riesgos inaceptables.», argumenta el Grupo de Acción Social y Sindical.
«María Belén simboliza a todas las personas que cuidan, acompañan y sostienen vidas desde el compromiso y la vocación, muchas veces sin los recursos ni la protección necesarios». Por ello, considera que la concesión de la Medalla de Extremadura a título póstumo sería un homenaje a su vida y su trabajo, «pero también un acto de memoria, justicia y reconocimiento colectivo para todo el sector social», así como una llamada a la responsabilidad institucional «para que el cuidado no vuelva a costar una vida».
Los promotores de la iniciativa animan a la ciudadanía, a profesionales, colectivos, sindicatos, asociaciones y entidades a sumarse a esta propuesta, adhiriéndose de forma individual o como organización, «para que esta demanda sea escuchada con la fuerza que merece».
Los modelos de las adhesiones están a disposición de los interesados en este enlace y se pueden remitir a los correos electrónicos accionsocialysindical@gmail.com y badajoz@cgtrabajosocial.es hasta el próximo 4 de mayo.
