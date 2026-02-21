La caída de un obrero eleva a cuatro las muertes laborales en Extremadura en apenas dos meses

Un trabajador de 65 años ha fallecido este viernes tras precipitarse de un tejado en Puebla de Alcocer. El suceso ha ocurrido en una fábrica de piensos, situada en Camino de la Laguna, de esta localidad pacense. Los medios sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar su vida.

El accidente se registró sobre las 10.30 horas, cuando el 112 Extremadura recibía una llamada de emergencia avisando de que un varón se había caído de un tejado. Hasta el lugar acudieron una Unidad Medicalizada de Cabeza del Buey, sanitarios del PAC de Puebla de Alcocer, una patrulla de la Guardia Civil y un técnico de la Dirección General de Trabajo para valorar el carácter laboral del suceso y activar el protocolo correspondiente. Por la tarde, desde la Junta de Extremadura confirmaron que efectivamente se trataba de un accidente de trabajo.

Atrapamiento en Torremayor

Es el cuarto siniestro de este tipo en Extremadura cuando apenas han transcurrido dos meses del presente ejercicio 2026. El primero tuvo lugar el pasado 13 de enero, cuando una mujer de 36 años, madre de dos hijas, falleció al quedar atrapada en una máquina en el municipio pacense de Torremayor. El aviso al Centro de Emergencias 112 de Extremadura se produjo hacia las 14.00 horas y alertaba de una «persona atrapada» con lesiones de extrema gravedad, que finalmente fueron incompatibles con la vida.

El suceso acaeció en una empresa dedicada a la fabricación de paneles sándwich para edificios. Sus compañeros trataron de ayudarla sin éxito. Un equipo psicosocial de Cruz Roja atendió a familiares y trabajadores, muy afectados.

Atropello en Zafra

El segundo accidente mortal en Extremadura se produjo el pasado 12 d efebero y tuvo como consecuencia la muerte de un operario de grúa, atropellado en la A-66, en las cercanías de Zafra, su localidad de residencia, cuando realizaba un servicio de asistencia. El trabajador, de 60 años, acudía a atender problemas en un vehículo, momento en que fue arrollado por un camión, precisamente mientras cumplía con su labor de rescate en carretera. Los servicios sanitarios se esforzaron por salvar su vida en el lugar de los hechos, pero no fue posible.

Deflagración en Don Benito

El tercer percance ha tenido lugar esta misma semana, concretamente el pasado lunes, 16 de febrero, cuando un joven de 31 años resultó herido grave en un taller de chapa y pintura de Don Benito. El suceso se produjo sobre las ocho de la mañana en un establecimiento situado en la avenida de Madrid. Por causas que se investigan, se registró una deflagración que le provocó quemaduras en más del 90% del cuerpo.

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de bomberos, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local. Sin embargo, el joven falleció el martes, un deceso que ha causado una profunda consternación en el municipio. La hipótesis que maneja la Policía Nacional es que el accidente se podría haber producido a consecuencia de la manipulación de algún agente inflamable.