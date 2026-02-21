El Colegio de Registradores activa un portal para identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas por las lluvias

El Colegio de Registradores ha activado el Portal Registral de Emergencias (PRE) ante los daños causados por las inundaciones de las recientes lluvias torrenciales que han asolado el país. El portal permite identificar parcelas, fincas y edificaciones dañadas mediante la integración de datos del registro con información geográfica del sistema Copernicus.

Según los datos preliminares del PRE, más de 67.542 hectáreas de terreno y 2.822 fincas registrales han resultado afectadas por las inundaciones en varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia.

Más de 2.800 fincas dañadas

Las borrascas atlánticas que han atravesado la península han dejado precipitaciones acumuladas muy por encima de lo habitual, en algunos puntos entre un 400% y un 500% por encima de los valores medios para esta época del año, situando a regiones como Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía entre las más golpeadas por el temporal. En Extremadura, aunque el PRE no detalla las hectáreas concretamente afectadas, se ubican parte de las más de 2.800 fincas dañadas hasta ahora.

Además, el impacto agrario en la región se está empezando a documentar a través de iniciativas institucionales. La Junta de Extremadura ha habilitado un trámite específico para que agricultores y ganaderos comuniquen formalmente los daños sufridos por las lluvias persistentes e intensidad de los vientos, con el objetivo de evaluar técnicamente el alcance real de las pérdidas.

Hasta 200 millones de pérdidas en el campo

Organizaciones agrarias han advertido de pérdidas económicas significativas en explotaciones agrarias, con cultivos de cereal anegados, parcelas inundadas e infraestructuras de riego y accesos rurales dañados por la crecida de arroyos y del río Guadiana. En algunos casos, agricultores han relatado pérdidas de producción valoradas en varios miles de euros por hectárea debido a la asfixia del cultivo bajo el agua.

Fotogalería | Cultivos anegados en fincas de Mérida por la sucesión de borrascas / Cedidas a El Periódico Extremadura

A pesar de que las precipitaciones intensas también pueden aportar reservas de humedad beneficiosas para la dehesa y pastos, las organizaciones como UPA-UCE Extremadura han señalado que entre un 35% y un 40% de la superficie de cereal prevista no ha podido ser sembrada o trabajada con normalidad, lo que anticipa un impacto persistente en la campaña de este año si el exceso de agua continúa.

Desde el Colegio de Registradores han asegurado que seguirán actualizando la información publicada en el Portal Registral de Emergencias para ofrecer una visión detallada del impacto de las inundaciones, facilitando a los damnificados el acceso a los datos de las fincas afectadas y la acreditación de su titularidad, clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones.