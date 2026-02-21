La Dehesa de Herrera del Duque ya es Sendero Azul 2026 y sitúa al municipio entre los referentes ambientales de España

La Dehesa de Herrera del Duque ya forma parte de la red nacional de Senderos Azules. La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) ha concedido el distintivo Sendero Azul 2026 al Sendero de la Dehesa, un reconocimiento que avala la calidad ambiental, la adecuada gestión y la puesta en valor del patrimonio natural y cultural del municipio.

Con esta distinción, la localidad pacense se sitúa en el mapa nacional de la excelencia ambiental. En 2026, solo 194 senderos en toda España han sido galardonados, y únicamente seis se encuentran en Extremadura, tres de ellos en la provincia de Badajoz.

Dehesa de Herrera del Duque / Cedida

El programa Sendero Azul, impulsado por ADEAC -la misma entidad que otorga las Banderas Azules- distingue itinerarios que cumplen exigentes criterios estructurados en cuatro grandes categorías: calidad del trazado, información y señalización, conservación y gestión del patrimonio natural y cultural, y uso público responsable.

La integración en esta red implica, además, un compromiso de mejora continua, con acciones de educación ambiental, interpretación del entorno, conservación y voluntariado dirigidas tanto a visitantes como a la población local.

Ruta

El Sendero de la Dehesa parte del casco urbano de Herrera del Duque y ofrece una amplia panorámica del patrimonio natural de la comarca de La Siberia. A lo largo del recorrido existen numerosos puntos de observación de fauna, donde es habitual avistar ganado ovino y aves emblemáticas como la cigüeña negra, el buitre negro o el águila imperial, reflejo de la rica biodiversidad del entorno.

El itinerario culmina en un enclave excepcional: la Playa de Peloche, espacio natural que también cuenta con Bandera Azul por la calidad de sus aguas, servicios e instalaciones, reforzando así el posicionamiento del municipio como destino de interior con estándares ambientales equiparables a los del litoral.

Sendero de la Dehesa de Herrera del Duque / Cedida

El alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, ha destacado que “este reconocimiento refuerza una línea de trabajo clara que ya quedó acreditada con nuestra Bandera Azul” y ha subrayado que "no es casualidad, sino el resultado de una apuesta firme por el cuidado del entorno, la inversión en infraestructuras sostenibles y un modelo de desarrollo que combina conservación y oportunidades". Para el regidor, "la excelencia ambiental no es puntual, es una forma de gestionar".

Alcázar ha incidido además en que, para un municipio de interior, lograr estos distintivos nacionales supone "un enorme orgullo y una gran responsabilidad", al tiempo que ha señalado que la dehesa "es identidad, paisaje y futuro, y hoy cuenta con el respaldo oficial de una de las certificaciones ambientales más reconocidas del país".

Otros senderos

En el conjunto de Extremadura, también revalidan el distintivo el sendero Desfiladero del Ruecas, en Cañamero, y los cuatro Caminos Naturales Vías Verdes de la región: la Vía Verde de la Plata, la Vía Verde de Monfragüe, la Vía Verde Vegas del Guadiana y la Vía Verde de La Jayona. Asimismo, el Mirador de Puerto Peña, en Talarrubias, se integra en la red de Senderos Azules, aunque en esta edición no obtiene el galardón.

El acto oficial de entrega de las Banderas Sendero Azul 2026 tendrá lugar el próximo 6 de marzo en Cullera (Valencia), donde Herrera del Duque recogerá un reconocimiento que consolida su posición como referente comarcal en calidad ambiental, servicios públicos y compromiso con un desarrollo sostenible.