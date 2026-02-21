La Junta de Extremadura licita 24 millones en obras para mejorar los montes frente a los incendios

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura tiene en licitación actuaciones para mejorar la calidad de sus montes y aumentar su protección frente a los incendios forestales por valor de 23,9 millones de euros. Las obras permitirán limpiar el paisaje, reducir el combustible vegetal y también construir cortafuegos y otras infraestructuras de defensa.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, visitó el pasado viernes los montes de utilidad pública Valdecaballos y Teso Moreno, en Cilleros, una de las localidades beneficiarias de estas inversiones en licitación que responden a la filosofía que inspira el Plan Forestal de Extremadura.

Visita del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco Ramírez, a los montes de Cilleros. / Juntaex

Nuevo plan forestal

Este documento que sienta las bases de la política pública de la Junta en la materia fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 2 de diciembre tras más de dos décadas de tramitación. Los casi 24 millones de inversión en los montes públicos de la comunidad autónoma están divididos en cinco contratos públicos, tres de ellos en fase de evaluación de ofertas y dos en la de presentación de ofertas.

El de mayor importe corresponde al acuerdo marco para la contratación de obras forestales gestionadas por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, que asciende a 17,9 millones de euros para dos años, ampliables a 35,4 si se prorrogara por otros dos años. Este nuevo modelo de contratación pública permitirá a la Junta de Extremadura ganar agilidad y acortar los plazos en la tramitación de este tipo de procedimientos.

El acuerdo marco, en fase de evaluación de ofertas, está dividido en cuatro lotes, que cubren actuaciones como las repoblaciones forestales, apoyo a la regeneración de los montes, mejora de los sistemas agroforestales o la creación de infraestructuras defensivas frente a incendios, plagas o procesos erosivos. También las tareas de selvicultura preventiva y la construcción de vías y accesos para una gestión sostenible de los montes.

Carlos Gil

Más mejoras

Otro de los contratos tiene un presupuesto base de licitación de 1,6 millones de euros para realizar mejoras en montes de utilidad pública de Talarrubias, Garbayuela, Casas de don Pedro, Herrera del Duque, Talayuela, Jaraíz de la Vera, Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera.

Una tercera licitación, también en fase de evaluación de ofertas, destinará 1,8 millones de euros para actuaciones selvícolas en montes de Alía, Villar del Pedroso, Acebo, Cilleros, Robledillo de Gata y Fuenlabrada de los Montes. Otros dos contratos están en fase de presentación de ofertas hasta el próximo 2 de marzo. Uno de ellos contempla 1.000.892 euros para actuaciones de regeneración natural en distintos parajes de las comarcas de Sierra de Gata, La Vera y La Siberia.

El último contrato, también en fase de presentación de ofertas, tiene un presupuesto base de licitación de 1,5 millones de euros para actuaciones en materia de prevención de incendios forestales en Valencia del Mombuey y en montes de La Siberia, el valle del río Tiétar y la comarca de La Vera.