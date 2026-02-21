¿Por qué se llaman así? Los pueblos de Extremadura con los nombres más sorprendentes
Extremadura lo forman sus 388 municipios, algunos de sus nombres con orígenes que seguro no conocías
Algunos nombres de pueblos extremeños llaman la atención por su significado, pero detrás de ellos se esconden relatos ligados a historias como disputas medievales o incluso al carácter de sus primeros pobladores.
Cáceres
En la provincia de Cáceres destaca Zarza la Mayor, cuyo nombre procede de la abundancia de zarzas en la zona y del apelativo “la Mayor”. En su origen la llamaron Zarza de Alcántara y que cambia su título durante el reinado de Felipe IV , quien le otorga el apellido de la Mayor, en premio a su heroísmo.
Otro de los más conocidos es Malpartida de Cáceres. Por tradición se cuenta que se debe a la existencia de tres casas pertenecientes a otros tantos hermanos que, por estar enemistados, procedieron al señalamiento de tierras que a cada uno pertenecían, quedándolas muy 'mal-partidas'.
Badajoz
Por su parte en la provincia de Badajoz, un nombre que despierta curiosidad es Hornachos. Su origen deriva del latín “fornus” que significa horno, en la antigüedad eran utilizados para la fundición de metales como la galena argentífera, explotados en las numerosas minas de la zona.
Más reciente es Valdelacalzada, surgido durante el siglo XX con los planes de colonización agraria. Su nombre hace referencia al valle donde se asentaron los nuevos pobladores y a los antiguos caminos o calzadas que atravesaban el territorio.
Topónimos
Estos topónimos, lejos de ser simples curiosidades, forman parte del patrimonio inmaterial de Extremadura. Cada nombre es una pista del pasado: conflictos, paisajes, fundaciones y formas de vida que han ido dando forma a los pueblos tal y como los conocemos hoy.
Así, recorrer Extremadura no es solo viajar por carreteras y dehesas, sino también por palabras que cuentan historias. Porque en esta tierra, incluso los nombres de sus municipios tienen algo que decir.
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
- García Page: 'Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza