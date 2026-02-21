Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Foto de archivo de un minuto de silencio en UGT Extremadura tras un accidente mortal.

Foto de archivo de un minuto de silencio en UGT Extremadura tras un accidente mortal. / UGT

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La caída de un obrero eleva a cuatro las muertes laborales en Extremadura en apenas dos meses

La última víctima, un trabajador de 65 años, se precipitó ayer de un tejado en Puebla de Alcocer

Las rondas de Cáceres donde las gallinas ponen huevos de campo y habrá un gran párking

De Fuente Concejo a Fuente Rocha y del Puente Vadillo a la avenida de la Universidad, un paseo con vistas a la Ciudad Monumental y el proyecto del aparcamiento del Museo del Madruelo

Crece el malestar interno en el PSOE de Extremadura por la parálisis de la gestora ante la amenaza electoral

Dirigentes como Sánchez Cotrina exigen un Comité Regional que dé paso al proceso congresual y Quintana responde: "El PSOE ahora no necesita nombres, sino un proyecto regional"

Cómo optar a una de las casas del Plan Habita Extremadura en la provincia de Cáceres

Las personas seleccionadas para las viviendas protegidas en Valdefuentes deberán justificar su solvencia económica y acreditar que cumplen las condiciones para obtener una ayuda de hasta 10.000 euros

Noticias relacionadas

Condenado en Cáceres a más de trece años por agresión sexual a un menor y delitos de pornografía infantil

La sentencia de la Audiencia Provincial incluye la inhabilitación para trabajar con menores, libertad vigilada, prohibición de aproximación y comunicación y 30.000 euros de indemnización a la víctima

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
  2. García Page: 'Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España
  3. La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
  4. Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
  5. Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
  6. El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
  7. Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
  8. Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de febrero

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de febrero

La caída de un obrero eleva a cuatro las muertes laborales en Extremadura en apenas dos meses

La caída de un obrero eleva a cuatro las muertes laborales en Extremadura en apenas dos meses

La Dehesa de Herrera del Duque ya es Sendero Azul 2026 y sitúa al municipio entre los referentes ambientales de España

Crece el malestar interno en el PSOE de Extremadura por la parálisis de la gestora ante la amenaza electoral

Crece el malestar interno en el PSOE de Extremadura por la parálisis de la gestora ante la amenaza electoral

Extremadura lleva Guadalupe y la Semana Santa a Portugal

Extremadura lleva Guadalupe y la Semana Santa a Portugal

Más de 12.000 opositores optan a las plazas fijas de TCAE y Enfermería en el SES

Más de 12.000 opositores optan a las plazas fijas de TCAE y Enfermería en el SES

La Junta publica las listas para 41 viviendas públicas en 13 localidades de Extremadura

La Junta publica las listas para 41 viviendas públicas en 13 localidades de Extremadura

Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica

Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
Tracking Pixel Contents