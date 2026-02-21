Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de febrero
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
La caída de un obrero eleva a cuatro las muertes laborales en Extremadura en apenas dos meses
La última víctima, un trabajador de 65 años, se precipitó ayer de un tejado en Puebla de Alcocer
Las rondas de Cáceres donde las gallinas ponen huevos de campo y habrá un gran párking
De Fuente Concejo a Fuente Rocha y del Puente Vadillo a la avenida de la Universidad, un paseo con vistas a la Ciudad Monumental y el proyecto del aparcamiento del Museo del Madruelo
Crece el malestar interno en el PSOE de Extremadura por la parálisis de la gestora ante la amenaza electoral
Dirigentes como Sánchez Cotrina exigen un Comité Regional que dé paso al proceso congresual y Quintana responde: "El PSOE ahora no necesita nombres, sino un proyecto regional"
Cómo optar a una de las casas del Plan Habita Extremadura en la provincia de Cáceres
Las personas seleccionadas para las viviendas protegidas en Valdefuentes deberán justificar su solvencia económica y acreditar que cumplen las condiciones para obtener una ayuda de hasta 10.000 euros
Condenado en Cáceres a más de trece años por agresión sexual a un menor y delitos de pornografía infantil
La sentencia de la Audiencia Provincial incluye la inhabilitación para trabajar con menores, libertad vigilada, prohibición de aproximación y comunicación y 30.000 euros de indemnización a la víctima
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
- García Page: 'Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza