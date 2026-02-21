Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 21 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La última víctima, un trabajador de 65 años, se precipitó ayer de un tejado en Puebla de Alcocer

De Fuente Concejo a Fuente Rocha y del Puente Vadillo a la avenida de la Universidad, un paseo con vistas a la Ciudad Monumental y el proyecto del aparcamiento del Museo del Madruelo

Dirigentes como Sánchez Cotrina exigen un Comité Regional que dé paso al proceso congresual y Quintana responde: "El PSOE ahora no necesita nombres, sino un proyecto regional"

Las personas seleccionadas para las viviendas protegidas en Valdefuentes deberán justificar su solvencia económica y acreditar que cumplen las condiciones para obtener una ayuda de hasta 10.000 euros

Noticias relacionadas

La sentencia de la Audiencia Provincial incluye la inhabilitación para trabajar con menores, libertad vigilada, prohibición de aproximación y comunicación y 30.000 euros de indemnización a la víctima