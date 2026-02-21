Los palacetes favoritos de Zafra de la influencer Teresa Furquet

La influencer extremeña Teresa Furquet mira a su tierra para destacar algunos de los rincones con más encanto de Zafra, la localidad pacense conocida como la 'Sevilla chica'. En una de sus publicaciones recientes, la creadora de contenido comparte varios de sus palacetes y casas señoriales favoritos, poniendo en valor la riqueza arquitectónica de su ciudad.

Entre ellos se encuentra la popular Casa Azul, situada en la céntrica Calle Ancha. Su fachada revestida con azulejos en tonos azules la convierte en una de las viviendas más llamativas y fotografiadas del municipio. Su estética diferente rompe con el blanco tradicional de muchas casas y le da un aire muy reconocible dentro del casco histórico.

Casa Palacio Conde de la Corte / Web oficial

Otro de los edificios destacados es la Casa Palacio Conde de la Corte, un antiguo palacio reconvertido en hotel boutique. Este inmueble conserva el carácter señorial de otra época, con espacios elegantes y detalles arquitectónicos que evocan la vida de la aristocracia local. Su transformación en alojamiento permite además que visitantes puedan dormir en un entorno histórico sin renunciar a las comodidades actuales.

En la lista también aparece la Casa de Aníbal González, obra del reconocido arquitecto sevillano Aníbal González, autor de proyectos tan emblemáticos como la Plaza de España de Sevilla. Este edificio, construido en el siglo XX, destaca por su fachada decorada con ladrillo visto, cerámica y elementos ornamentales que reflejan el estilo regionalista característico del arquitecto.

Casa Palacio de los Marqueses de Solanda / Zarateman

Marqués de Solanda

Completa la selección la Casa Palacio del Marqués de Solanda, una de las residencias más singulares de Zafra por su estilo ecléctico con influencias neomudéjares. Su diseño combina detalles clásicos con guiños a la tradición andalusí, especialmente visibles en su patio interior y en los elementos decorativos que adornan la vivienda.

Con esta elección, Teresa Furquet no solo muestra algunos de sus rincones preferidos, sino que también invita a redescubrir el patrimonio civil de Zafra, una ciudad donde la historia y la arquitectura siguen muy presentes en cada calle.