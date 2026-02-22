Cuaresma digital

Pensamos que el ayuno intermitente es una invención de los gurús de la guapura porque ya no saben qué inventar para vender sus métodos infalibles, pero no. En los siglos II y III se establecían ayunos antes de la Pascua, de uno a tres días de duración. La muerte y resurrección de Cristo era bastante reciente, y lo que conocemos como Cuaresma empezaba, digamos, a perfilarse. La duración de cuarenta días se acordó en el Concilio de Nicea (325 d C), inspirándose en los cuarenta días de Jesús en el desierto, en los cuarenta años del pueblo de Israel y en los cuarenta días ente Moisés y Elías. Durante la Edad Media se endureció, como todo en la Edad Media, imponiendo normas estrictas de ayuno y abstinencia. En la época moderna se suaviza lo estrictamente penitente, que no penitenciario, poniendo mas el foco en lo espiritual: conversión, reflexión, etc. Y ya estaría la morcillita histórica que tanto nos gusta en El Club del Pijama.

No osaré, y no por no osado, explicar a nadie qué es la Cuaresma. Simplemente me pondré algo cursi al recordar que es un camino interior —reservado a cristianos practicantes que se lo toman un poco en serio, o sea poquísimos— que avanza por la conversión, penitencia, purificación y travesía por el desierto. Demasiada carga espiritual para el mundo que nos ha tocado, podríamos resumirlo en reflexión. Pero insisto, reflexionar, reflexionar, reflexionamos poco.

Mientras describo las fases, o puertos, del camino interior: conversión, penitencia… voy pensando en que la mayoría de las personas que yo conozco que se tomaban mas o menos en serio estas cuestiones están ya sentadas a la derecha del Padre, unas mas a la derecha que otras, por cierto, y me da la sensación de que estoy predicando en el desierto, pero no. Si de facto la religión predominante es la ciencia, y su mesías la tecnología, en su advenimiento digital actual, podemos plantear una cuaresma del mundo de las pantallas, que tanto nos está secando las ideas.

Importante: con los máximos respetos al sentimiento religioso y a la celebración de la cuaresma, pretendo solo lanzar una idea de descanso de lo digital a propósito de la época de reflexión en la que estamos. La cuaresma como excusa y, de paso, como recordatorio de nuestras raíces o, al menos, de las de la mayoría de los que leerán esto.

Carnaval: El carnaval era el exceso permitido antes del freno: máscaras, ruido, roles intercambiados y desinhibición en general. En la era digital esto lo vivimos cada día del año y sin límite horario. El exceso de ruido, por ejemplo, por la información burda generada por IA, la desinformación de la batalla cultural o las fake news. Opera también el anonimato de determinadas redes sociales, el linchamiento detrás de las capas y las máscaras. En el carnaval esta vorágine dura unos días, pero en el mundo digital no tiene límite, por lo que conviene urgentemente una cuaresma, con minúsculas esta vez, que nos saque de él.

Ayuno: En la tradición no consiste solamente en no comer carne. También era, y es, controlar los impulsos, la abstención, en definitiva, saber decir que no a lo que tenemos delante. En esta cuaresma herética que propongo el ayuno digital está claro: frenar la pulsión automática que tenemos de mirar la pantalla del teléfono cada pocos minutos. Los jóvenes inversores en bolsa que no paran de mirar las gráficas bursátiles en sus terminales, alimento del áninus crematístico, se pueden contener durante estos cuarenta días que propongo. Notificaciones de redes sociales, emails, mensajería instantánea. Probemos algo de ayuno digital durante estos cuarenta días, al menos los viernes. Bueno mejor los lunes, que san viernes también es sagrado.

Desierto: El lugar donde nos ponemos a prueba a nosotros mismos. Hay que ir mas allá de hacer de la necesitad virtud. El yermo nos obliga a hacer de la soledad nuestra amiga, y a aprovechar la ausencia de ruido para empezar a escucharnos a nosotros mismos. Mi propuesta es clara al respecto, silencia un buen rato notificaciones, mensajes instantáneos y pitiditos en general. No recabes likes desesperadamente en busca de validación externa. Aviso a navegantes: cuando hayas conseguido vencer al diablo en el desierto, la soledad se vuelve adictiva. La Biblia no lo recoge, pero no descartemos que, tras cuarenta días sin escuchar la turra de sus apóstoles, el Galileo no tuviera la tentación, la cuarta, de no volver a la labor de alto riesgo que le esperaba, la de predicador. Con cuarenta días es más que suficiente de travesía por el desierto digital para evitar tentaciones adicionales.

Conversión: No hemos inventado nada nuevo con aquello de ser tu mejor versión. Tampoco nació en los 90 de la mano de Kellogs con “despierta el tigre que hay en ti”. Uno de los hitos mas importantes del camino que es la cuaresma cristiana es el de el cambio real de uno mismo, el giro hacia lo esencial. En términos cristianos, es volver a Dios; en términos humanos, es volver a lo auténtico. En este punto no propongo eliminar una semana una aplicación, o silenciar durante un día el whatsapp. Hablo de cambiar el modo en el que nos relacionamos con lo digital y con lo analógico, dando más espacio a lo segundo. Pasea hasta el estanco y compra la prensa en papel, y huélela. Recupera el teatro o la música en directo. No pierdas mas tiempo buscando la señal pirata para ver al equipo de tu ciudad, y acércate al estadio. Si lo que te entretiene en la pantalla tiene una versión en físico, adelante. Y, sobre todo, huye del algoritmo, porque ahí está el demonio.

El autor es abogado. Director de Dereccho Abogados en Cáceres. Presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores de Extremadura