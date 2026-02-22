El 70% de las bajas en dependencia en Extremadura se deben al fallecimiento de los solicitantes

Un total de 62.130 personas habían solicitado en Extremadura la valoración del grado de dependencia a 31 de diciembre de 2025, según los últimos datos difundidos por el Instituto de Estadística de Extremadura. En el conjunto de España, la cifra supera los 2,3 millones de solicitudes desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006.

El principal motivo de baja en los expedientes en la región ha sido el fallecimiento del solicitante, que ha representado el 70,52% de los casos. En el conjunto del país, el porcentaje asciende al 77,95%. También en las resoluciones del Programa Individual de Atención (PIA), el 81,84% de las bajas en Extremadura se ha debido al fallecimiento.

El perfil mayoritario de quienes han solicitado la valoración del grado de dependencia en la comunidad es el de mujeres (62,81%) y personas de 80 años o más, que han supuesto el 54,65% del total.

Grados y beneficiarios

Del total de solicitantes en Extremadura, el 94,57% contaba con resolución de grado vigente a la fecha de referencia. Casi la mitad (46,45%) correspondía a Grados III y II, es decir, grandes dependientes y dependientes severos. Un 25,88% tenía reconocido Grado I (dependencia moderada), mientras que el 27,66% no tenía asignado grado.

En total, 42.502 personas en la región eran beneficiarias con derecho a prestación, lo que representa el 72,34% respecto al total de resoluciones. De ellas, 37.664 contaban además con resolución de Programa Individual de Atención.

En el caso de los grados más altos (III y II), el 59,51% correspondía a personas de 80 años o más, aunque el 23,32% eran menores de 65 años.

Prestaciones y listas pendientes

A 31 de diciembre, el número total de prestaciones en Extremadura ascendía a 44.892. La más frecuente ha sido la prestación económica vinculada al servicio (45,34%), reconocida cuando no es posible acceder a un recurso público o concertado adecuado. Le han seguido la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (16,72%) y la atención en centros residenciales (11,71%).

Las personas con grado III tenían asignadas una media de 69,2 horas mensuales de atención; las de grado II, 43,5 horas; y las de grado I, 22,1 horas. La mayor cuantía económica correspondía a las prestaciones vinculadas al servicio de ayuda a domicilio para grandes dependientes.

Pese al volumen de resoluciones, al cierre de 2025 había 3.373 personas pendientes de resolución de grado y 4.838 beneficiarios con derecho a prestación a la espera de la aprobación de su Programa Individual de Atención.

Los datos reflejan el peso creciente de la población envejecida en el sistema de dependencia extremeño y el impacto que tiene la mortalidad en la evolución de los expedientes activos.