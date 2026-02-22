Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de febrero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Una persona enferma en un cama.

Una persona enferma en un cama. / EL PERIODICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Extremadura es la región con menos peticiones de eutanasia de España

Cuatro extremeños recibieron la prestación de ayuda para morir en 2024, dos solicitudes fueron denegadas y otras dos personas fallecieron mientras se resolvía el procedimiento, según el último informe de Sanidad

‘Lusitanus’: un gigante solar que mira a la IA y dará a Mérida la soberanía digital

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), con sede en Madrid y vinculada a Jameel Energy (Abdul Latif Jameel) ha dado un paso más en Extremadura con el impulso del proyecto que generará más de 2.000 empleos

Experiencia, taller y web: tres claves para resistir en Cáceres en la era del clic

El pequeño comercio busca su espacio en una ciudad donde la competencia digital, los nuevos hábitos de consumo y la falta de relevo generacional obligan a reinventarse sin renunciar a su identidad

18 Soles para tocar el cielo desde Extremadura: el mapa de la élite gastronómica

Veratus, Nardi y El Bar Old School Food se estrenan; Dromo alcanza los dos Soles y Atrio sigue marcando el listón en la cocina extremeña

La Garganta, un municipio de Cáceres con 353 habitantes, premiado por su labor turística en Extremadura

Situada a más de 1.000 metros de altitud, La Garganta ofrece paisajes únicos en el Valle del Ambroz, con bosques, senderos y la cercana estación de esquí de La Covatilla

