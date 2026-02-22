Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de febrero

Actualidad
Extremadura es la región con menos peticiones de eutanasia de España
Cuatro extremeños recibieron la prestación de ayuda para morir en 2024, dos solicitudes fueron denegadas y otras dos personas fallecieron mientras se resolvía el procedimiento, según el último informe de Sanidad
‘Lusitanus’: un gigante solar que mira a la IA y dará a Mérida la soberanía digital
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), con sede en Madrid y vinculada a Jameel Energy (Abdul Latif Jameel) ha dado un paso más en Extremadura con el impulso del proyecto que generará más de 2.000 empleos
Experiencia, taller y web: tres claves para resistir en Cáceres en la era del clic
El pequeño comercio busca su espacio en una ciudad donde la competencia digital, los nuevos hábitos de consumo y la falta de relevo generacional obligan a reinventarse sin renunciar a su identidad
18 Soles para tocar el cielo desde Extremadura: el mapa de la élite gastronómica
Veratus, Nardi y El Bar Old School Food se estrenan; Dromo alcanza los dos Soles y Atrio sigue marcando el listón en la cocina extremeña
La Garganta, un municipio de Cáceres con 353 habitantes, premiado por su labor turística en Extremadura
Situada a más de 1.000 metros de altitud, La Garganta ofrece paisajes únicos en el Valle del Ambroz, con bosques, senderos y la cercana estación de esquí de La Covatilla
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- García Page: 'Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza