Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 22 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Cuatro extremeños recibieron la prestación de ayuda para morir en 2024, dos solicitudes fueron denegadas y otras dos personas fallecieron mientras se resolvía el procedimiento, según el último informe de Sanidad

Fotowatio Renewable Ventures (FRV), con sede en Madrid y vinculada a Jameel Energy (Abdul Latif Jameel) ha dado un paso más en Extremadura con el impulso del proyecto que generará más de 2.000 empleos

El pequeño comercio busca su espacio en una ciudad donde la competencia digital, los nuevos hábitos de consumo y la falta de relevo generacional obligan a reinventarse sin renunciar a su identidad

Veratus, Nardi y El Bar Old School Food se estrenan; Dromo alcanza los dos Soles y Atrio sigue marcando el listón en la cocina extremeña

Noticias relacionadas

Situada a más de 1.000 metros de altitud, La Garganta ofrece paisajes únicos en el Valle del Ambroz, con bosques, senderos y la cercana estación de esquí de La Covatilla