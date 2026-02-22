«Cuando cualquier persona siembra un árbol siente algo muy especial»

La Fiesta del Árbol de Villanueva de la Sierra alcanza este año la 222.ª edición con el deseo de ser declarada en breve por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así como de alcanzar el Interés Turístico Regional. Estas dos aspiraciones para la cita que comenzó en 1805 constituyen un objetivo primordial para el consistorio de Villanueva de la Sierra, que preside Felipe Jesús Saúl Calvo, quien, además, participa activamente en las celebraciones. Actualmente, la Fiesta del Árbol es desde 2017, Bien de Interés Cultural Inmaterial que contribuye a hacer aumentar cada año el bosque local en un municipio de unos 500 habitantes. El eje principal de este festejo es la plantación de árboles para preservar el entorno natural de este municipio de la Sierra de Gata, enclavado en las estribaciones de otras comarcas cacereñas como Las Hurdes, las Vegas del Alagón o Trasierra-Tierras de Granadilla, por lo que se espera la asistencia de unas 4.000 personas durante el día grande, que será el 26 de febrero.

Programa de la Fiesta del Árbol 2026., / EL PERIÓDICO

Villanueva de la Sierra se presenta como ‘Ciudad Universal del Árbol’. ¿Qué significa hoy ese lema y cómo se traduce en la vida diaria del pueblo?

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Sierra aprobó que fuera declarada Ciudad Universal del Árbol posterior a su declaración como Bien de Interés Cultural en julio 2017. Se trata de un título honorífico del propio ayuntamiento que después fue respaldado por la Mancomunidad de Sierra de Gata y Adisgata, por unanimidad.

Esta es la 222 edición. ¿Qué se siente al estar al frente de una celebración con tanta historia?

La responsabilidad es mucha porque quieres que cualquier acto que se organice salga bien. Y cuando tienes tanta historia detrás, con muchos más motivos.

Un instante de la recreación histórica de la Fiesta del Árbol. / EL PERIÓDICO

¿Qué valores quiere que identifique la gente cuando oye ‘Fiesta del Árbol’: tradición, medio ambiente, convivencia, turismo…?

Sí, es un cómputo de todas esas palabras, pero principalmente ‘medioambiente’. Es la fiesta medioambiental más antigua del mundo. Tampoco pueden olvidarse valores como la concordia de toda la sociedad y que viven todos los asistentes. Es una fiesta importante y tenemos el orgullo de que es de Villanueva de la Sierra, en Extremadura y en España. Somos los pioneros y tenemos esa responsabilidad mayúscula.

¿Qué cree que se ha mantenido intacto con los años y qué ha cambiado para adaptarse al presente?

La fiesta ha evolucionado como toda la sociedad va evolucionando. Ha evolucionado en varios sentidos. Primero, hacia una recreación histórica, hacia su masiva difusión por redes sociales. También se le ha añadido la décima Feria Internacional de Gastronomía, Medioambiente y Maquinaria. Con respecto a los participantes más importantes de la Fiesta del Árbol, que son los niños, acompañados por padres y abuelos y toda la familia en general se ha mantenido.

Los niños, protagonistas de la Fiesta del Árbol. / AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SIERRA

¿Qué novedades destacaría del programa de este año?

La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA) realiza un taller medioambiental con el título de ‘¿A qué saben los bosques serragatinos?’ El taller es una cata de miel, producto esencial en toda Sierra de Gata y Las Hurdes. Nosotros nos sentimos tan serragatinos como hurdanos, porque estamos en la frontera con ellos y convivimos con ellos.

El cartel anuncia la X Feria Internacional Gastronómica, Medioambiental y de Maquinaria. ¿Cómo encajan esas tres patas en un mismo evento?

A la perfección, porque la gastronomía es la propia de la zona. La mayor parte de los comerciantes que vienen a la feria son de la comarca. Siempre hay alguien de que tiene nuevas maquinarias y fertilizantes respetuosos con el medioambiente. En la Sierra de Gata y las comarcas limítrofes somos productores de aceituna manzanilla cacereña, por lo que estamos todos muy vinculados.

Los vecinos se vuelcan en la recreación histórica de la Fiesta del Árbol. / AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SIERRA

Arrancan el domingo 22 con la VII Ruta Senderista ‘Subida a la Sierra de Dios Padre’.¿Qué recorrido y nivel de dificultad tiene?

Esta sierra se llamaba anteriormente la Sierra de la Cruz y ya citada en la recreación histórica. También hay rutas que se denominan Fiesta del Árbol, unas son más cortas y otras más largas, El inicio de las rutas es la Plaza del Egido, donde está ubicado el monumento a la Fiesta del Árbol. En ese punto fue donde uno de los dos lugares donde se plantaron por primera vez árboles en 1805. En cuanto a su dificultad, tiene un nivel medio-alto.

Se anuncia reparto de árboles y plantas. ¿Qué especies suelen entregarse y qué buscan fomentar con este gesto?

Cuando una persona siembra un árbol tiene una sensación muy especial. Lo sabemos porque lo venimos haciendo desde que éramos niños. Ves que ese árbol va creciendo, que va echando nuevos brotes, que va echando nuevas ramas. Es un orgullo grande decir que este árbol lo planté yo. Ese día vuelan las plantas y los árboles. El reparto se hace rápido porque todo el mundo acude y nadie quiere quedarse hacerlo. Incluso hay gente del pueblo que nos ha llamado de que le guardemos algún árbol porque ese día no van a poder venir. Las especies son muy variadas: pinos piñoneros, madroñeras y castaños sobre todo.

Los vecinos de Villanueva de la Sierra se caracterizan como hace 200 años. / AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SIERRA

La recreación histórica de la Fiesta del Árbol “a cargo de los vecinos” es muy llamativa. ¿Cómo nace esta idea y qué implica para el pueblo prepararla?

La idea fue mía y lo que me motivó llegar al ayuntamiento. Quería poner la fiesta del árbol en el mapa. Mi primer objetivo fue hacer una recreación histórica para que la gente se diera cuenta de lo que había sucedido en Villanueva de la Sierra hace más de doscientos años, puesto que tenemos datos exactos de lo que pasó. Cada vez más los vecinos están más unidos a la recreación histórica y participan. Uno de los niños que con diez años empezó en la recreación como figurante hoy hace un papel principal como ganadero.

¿La Caldereta de Cabrito al estilo 1805 qué tiene de especial?

Pues que se respeta la tradición, que este guiso se hacen con verduras compradas en los comercios de la localidad. Procuramos que sean naturales y que no tengan ningún tratamiento. Eso le da un sabor especial. Los ingredientes son todos de primera, además del cabrito. La verdad es que está exquisito.

La participación en la recreación crece en cada edición. / AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SIERRA