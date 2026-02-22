La polémica por el feminismo enfrenta a Sánchez y Guardiola en la precampaña de Castilla y León

La polémica en torno al feminismo ha saltado este domingo al escenario de la precampaña de Castilla y León con un cruce directo de acusaciones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la jefa del Ejecutivo extremeño en funciones, María Guardiola.

Durante un mitin celebrado en Ponferrada (León) para respaldar al candidato socialista, Sánchez se ha referido a la sonada entrevista de Guardiola en OKDiario, en la que afirmó que el feminismo que defiende es el mismo que defiende Vox. "Es decir, para que nos entendamos todos, el machismo del PP es igual al machismo de Vox", ha apuntado en su primer acto de precampaña en esta comunidad.

El secretari general del PSOE i president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez (c), acompanyat del secretari general del PSOE de Castella i Lleó, alcalde de Soria i candidat a la presidència de la Junta de Castella i Lleó, Carlos Martínez (2i) / Fernando Otero - Europa Press

Violencia machista

En su intervención, ha subrayado que se trataba de unas declaraciones realizadas por "nada más y nada menos" que una mujer y actual presidenta en funciones de Extremadura. El acto ha comenzado con un recuerdo a las cuatro mujeres y a los dos menores asesinados esta semana por violencia machista, mencionado por el candidato socialista y retomado por el presidente del Gobierno.

Además, el líder del PSOE ha hecho referencia a la decisión del Consejo de Ministros de pedir a la Fiscalía General del Estado que investigue la proliferación de contenidos pornográficos manipulados con inteligencia artificial, en los que se alteran rostros de mujeres y se utilizan imágenes de menores y madres. Una iniciativa que ha vinculado con la defensa de la igualdad y la protección de las mujeres.

Respuesta desde Extremadura

La presidenta en funciones de la Junta ha respondido posteriormente en redes sociales, donde ha acusado al presidente del Gobierno de estar "repartiendo carnés de pureza feminista". En su mensaje, ha recordado casos que han afectado a exdirigentes socialistas y ha cuestionado la autoridad del Ejecutivo central para dar lecciones en materia de igualdad.

"Su amigo y ministro Ábalos hacía castings de prostitutas. Mantenían en Moncloa a tipos con comportamientos repugnantes como Salazar, y una agente de policía ha denunciado al DAO de confianza del ministro del Interior. Ellos son feministas porque son socialistas… Ni una lección de feminismo a un gobierno que lo ha demostrado con hechos y con políticas pioneras en Extremadura", ha defendido Guardiola.

Advertencias de Vox

El cruce de declaraciones se produce en plena precampaña en Castilla y León, donde el bloqueo de la investidura en Extremadura se ha convertido en referencia constante en el pulso entre PP y Vox. No solo por el choque entre Sánchez y Guardiola, sino también en las advertencias lanzadas desde Vox al PP sobre futuras negociaciones.

El candidato de Vox a la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha recomendado al actual presidente, Alfonso Fernández Mañueco, que cuando hable de pactos "se lea la prensa y vea quién va a capitanear las negociaciones en Extremadura". Una alusión directa al escenario abierto en la región tras el bloqueo de la investidura y la incertidumbre sobre la formación de gobierno.

Acompañado por José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, Pollán ha insistido en que la formación mantiene sus planteamientos intactos, tanto en Castilla y León como en otros territorios donde las negociaciones están en el aire. Ha reiterado su intención de derogar el Decreto autonómico de Memoria Histórica y Democrática para sustituirlo por una “Ley de Concordia” y ha defendido que su partido no renuncia a sus postulados, al tiempo que ha acusado al PP de incoherencia en sus acuerdos parlamentarios.

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Carlos Pollán, en una atención a medios en León. / VOX CYL

Espejo y advertencia

En este contexto, Extremadura aparece como espejo y advertencia. La falta de acuerdo para la investidura en la Asamblea y la posibilidad de una repetición electoral han convertido a la comunidad en referencia obligada dentro de la estrategia nacional de los partidos. Así, mientras en Castilla y León se dirime el pulso entre PP y Vox, el bloqueo extremeño se proyecta como precedente político y elemento de presión en la negociación entre ambas formaciones.

No en vano, en ese mismo mitin, Sánchez ha llamado a la movilización del electorado socialista para que Castilla y León, que en 2022 se convirtió en "la zona cero" de los gobiernos de PP y Vox, sea ahora, en las elecciones del 15 de marzo, "el punto y final" de esos pactos. Un mensaje que sitúa la batalla territorial entre populares y Vox como eje de la campaña y que vuelve a proyectar el escenario extremeño sobre el tablero nacional.