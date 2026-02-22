"Llueve sobre mojado" para el tren Ruta de la Plata: Transportes incumple los plazos del estudio de viabilidad

"Llueve sobre mojado" para el tren Ruta de la Plata. El Ministerio de Transportes ha incumplido el plazo máximo que fijó hace ahora dos años para presentar el estudio de viabilidad del que depende la recuperación y reapertura de este corredor. "El PSOE se está riendo de León, Zamora, Salamanca y Cáceres", lamenta Unión del Pueblo Leonés (UPL), formación que ha criticado "la enésima burla de Óscar Puente y el Gobierno" en materia ferroviaria.

La línea, que unía Plasencia y Astorga, lleva parada desde 1985. La Unión Europea ha incluido este eje ferroviario en la Red Transeuropea de Transporte (TENT-T), pero con un plazo de ejecución hasta 2050 y sin compromiso de financiación. En febrero de 2023, la entonces ministra de Transportes Raquel Sánchez anunció la licitación de un estudio de viabilidad que abriría la puerta a que, 40 años después, Cáceres, Salamanca y León vuelvan a estar conectadas por tren.

Estudio innecesario

En un comunicado, UPL señala que aún y cuando es innecesario ese estudio de viabilidad -ya que deja al margen la rentabilidad social que supone que haya un corredor ferroviario que vertebre el Oeste de España de norte a sur-, ha recordado que la formalización del contrato para el estudio de viabilidad fue prometido por el PSOE en febrero de 2023, pero sin embargo, no llegó hasta un año después, en febrero de 2024.

Un contrato que solo se firmó tras salir a la calle miles de personas en Salamanca, Zamora y Astorga en enero de 2024 reclamando la reapertura de la Ruta de la Plata, han apuntado los leonesistas. Tras estas movilizaciones, el Gobierno adjudicó a la empresa Prointec la realización del informe, para el que el Ministerio fijaba un plazo máximo de ejecución de 24 meses que se cumplían en febrero de 2026.

Agotado ya dicho plazo máximo de 2 años, desde UPL se ha denunciado que el estudio de viabilidad sigue sin haberse presentado porque "la Ruta de la Plata no entra en sus planes y ha reclamado al Gobierno explicaciones por haber dejado acabar el plazo sin haberlo presentado.

Horizonte de 2050

El corredor del tren Ruta de la Plata pertenece a la Red Global de la red transeuropea y eso es lo que motiva que se estudie la posibilidad de recuperar la para "materializar ese corredor" en el horizonte de 2050.

La previsión con la que se trabaja para su posible reapertura es la de una línea mixta, apta para el tráfico de viajeros y de mercancías, que toma como punto de partida la antigua línea ferroviaria entre Plasencia y Astorga (en León), aunque no se usará todo el trazado, sino que se creará «un nuevo eje ferroviario transversal, que conecte con la red ferroviaria existente y ya planificada», como la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura o la Zamora-La Coruña.

Mercancías

El informe de viabilidad solicitado por el Ministerio debe tener en cuenta las posibles conexiones con las terminales de mercancías y las plataformas logísticas existentes o planificadas, como posibles generadoras de tráficos de mercancías en ese corredor.

Además, aunque las alternativas de trazado se ciñen a esa línea, sí se solicita a la adjudicataria, que tenga en cuenta los posibles tráficos de todo el oeste peninsular, con el fin de captar el de otros corredores, como el Madrid-Cádiz-Huelva, el Madrid-Salamanca-frontera portuguesa o el Madrid-Galicia Asturias.