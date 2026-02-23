Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo

Más del 96 por ciento de los solicitantes recibirán la ayuda

Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo

Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo / JuntaEx

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este viernes más de 38 millones de euros de la ayuda a los ganaderos de vacuno de carne en régimen extensivo.

En total, se pagan 6.115 expedientes que suponen más del 96 por ciento de los solicitantes de esta ayuda y el importe abonado corresponde al 90% de la ayuda, que es lo que se puede pagar en esta fecha.

Noticias relacionadas y más

Con ello, la Junta vuelve a cumplir con los ganaderos y paga a principios del año esta ayuda, tal y como ocurrió en 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
  2. Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
  3. Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
  4. El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
  5. Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
  6. Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza
  7. Eugenia Silva se abre en canal en su casa de campo de Extremadura: 'Aquí murió mi padre, el vínculo es muy profundo
  8. Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre

El PSOE de Extremadura acelera su relevo y activará primarias tras la investidura incierta de Guardiola

El PSOE de Extremadura acelera su relevo y activará primarias tras la investidura incierta de Guardiola

Suscrito un nuevo convenio de prácticas en Extremadura que beneficiará a los alumnos de Derecho

Suscrito un nuevo convenio de prácticas en Extremadura que beneficiará a los alumnos de Derecho

A sus 101 años, la extremeña Laureana Delgado hace historia en la videollamada más longeva del mundo

A sus 101 años, la extremeña Laureana Delgado hace historia en la videollamada más longeva del mundo

Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo

Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo

Extremadura concentrará el mayor desarrollo de baterías del plan de la multinacional FRV en España

Extremadura concentrará el mayor desarrollo de baterías del plan de la multinacional FRV en España

El Extremeño Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón

El Extremeño Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón

Declaran improcedente el cese de una trabajadora que había consolidado plaza en la Junta

Declaran improcedente el cese de una trabajadora que había consolidado plaza en la Junta

¿Eres alumno de Bachillerato? Esta es tu cita con la universidad para elegir tu futuro en Extremadura

¿Eres alumno de Bachillerato? Esta es tu cita con la universidad para elegir tu futuro en Extremadura
Tracking Pixel Contents