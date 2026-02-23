Agricultura abona más de 38 millones de euros en ayudas a ganaderos de vacuno de carne en extensivo
Más del 96 por ciento de los solicitantes recibirán la ayuda
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha abonado este viernes más de 38 millones de euros de la ayuda a los ganaderos de vacuno de carne en régimen extensivo.
En total, se pagan 6.115 expedientes que suponen más del 96 por ciento de los solicitantes de esta ayuda y el importe abonado corresponde al 90% de la ayuda, que es lo que se puede pagar en esta fecha.
Con ello, la Junta vuelve a cumplir con los ganaderos y paga a principios del año esta ayuda, tal y como ocurrió en 2025.
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza
- Eugenia Silva se abre en canal en su casa de campo de Extremadura: 'Aquí murió mi padre, el vínculo es muy profundo
- Pinturas milenarias y cuevas ocultas: Extremadura saca a la luz su arte rupestre