¿Eres alumno de Bachillerato? Esta es tu cita con la universidad para elegir tu futuro en Extremadura

La Universidad de Extremadura (UEx) ha inaugurado este lunes las XXI Jornadas de Puertas Abiertas, una iniciativa por la que pasarán 4.957 estudiantes de segundo de Bachillerato, 2.517 en Badajoz y 2.440 en Cáceres.

Durante ocho jornadas, 113 institutos de Educación Secundaria (57 de la provincia de Badajoz y 56 de la de Cáceres) participan en esta actividad que combina información, orientación y experiencia directa en facultades y centros universitarios.

Jornada inaugural de puertas abiertas en la Universidad de Extremadura. / Uex

Las jornadas se celebran del 23 al 26 de febrero en el campus de Badajoz y del 2 al 5 de marzo en el campus de Cáceres. Tras la bienvenida institucional, los asistentes visitan el centro previamente seleccionado en su solicitud, acompañados por estudiantes universitarios y recibidos por profesorado difusor, en un recorrido que se prolonga hasta las 14.00 horas.

Bienvenida en el Paraninfo

El acto inaugural, celebrado en el Paraninfo del campus de Badajoz, ha contado con la participación de responsables del Vicerrectorado de Estudiantes, del Servicio de Información y Atención Administrativa (SIAA) y del Consejo de Estudiantes.

Durante la apertura, desde el SIAA se ha dado la bienvenida al alumnado y se ha destacado que la jornada permite conocer de primera mano cómo es la vida universitaria y resolver dudas sobre el acceso y la oferta académica. También se ha agradecido la implicación de orientadores, profesorado y estudiantes voluntarios.

Jorge Valiente

Por su parte, desde el Vicerrectorado se ha subrayado que estas jornadas constituyen un punto de encuentro entre el alumnado de Bachillerato, sus profesores y quienes pueden ser sus futuros compañeros el próximo curso, además de permitir visualizar la oferta de grados de la UEx.

Más de 600 profesionales implicados

La Universidad ha destacado la dimensión de la convocatoria, en la que participan más de 600 personas entre personal docente e investigador (PDI) y personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), además de 100 estudiantes voluntarios por campus que colaboran cada jornada.

Desde el Consejo de Estudiantes se ha animado a los asistentes a aprovechar la visita para plantear dudas y conocer las instalaciones antes de tomar una decisión sobre su formación superior.

Las XXI Jornadas de Puertas Abiertas permiten así a miles de estudiantes extremeños acercarse a la realidad universitaria y valorar con más información cuál será su próximo paso académico.