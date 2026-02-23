Arroyo de la Luz celebra el 22º aniversario de su fiesta gastronómica más auténtica

Arroyo de la Luz acogerá los próximos 28 de febrero y 1 de marzo la 22ª edición de la Fiesta Gastronómica de las Coles con Buche, uno de los eventos culinarios más representativos de la región y que este año cuenta con el reconocimiento oficial de Fiesta de Interés Turístico de Extremadura.

El municipio, referente de la gastronomía tradicional extremeña, rinde homenaje a su plato más emblemático con un completo programa de actividades pensado para todos los públicos, combinando cocina, folclore, ocio y patrimonio.

Alcalde Carlos Caro, con los ganadeores de los concursos. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

Las celebraciones de la Fiesta de las Coles con Buchecomenzarán la mañana del 28 de febrero con un pasacalle de gigantes y cabezudos, talleres infantiles en la plaza de la Constitución, una demostración de cocina en vivo a cargo de la chef Justi Díaz y una cata de vinos de las Bodegas Vachán. La jornada concluirá a las 20.00 horas con el Festival Nacional Folclórico, en el Cine Teatro Municipal, con la participación de la Escuela Infantil ‘El Harriero’, G.F.M. ‘El Harriero’ de Arroyo de la Luz y un grupo invitado.

Reparto de los menús de Coles con Buche en una edición anterior. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

Ruta por la ribera de huertas 'Sabor con Historia'

El 1 de marzo tendrá lugar a las 11.00 horas la ruta por la ribera de huertas ‘Sabor con Historia’, el pasacalle del grupo folclórico local ‘El Pandero’ y, como acto central, la degustación popular de coles con buche, que ofrecerá un menú completo en el espacio Territorio Joven, desde de las 13.00 horas. Por la tarde, se celebrará el tradicional baile con sorteo de cestas gastronómicas y se cerrará la fiesta con cine temático y la proyección de El Sabor de las Cosas Simples.

Con esta programación, Arroyo de la Luz reafirma su apuesta por la promoción de su identidad culinaria y cultural, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana único dedicado a uno de los sabores más representativos de Extremadura.

Ruta por la ribera de huertas 'Sabor con historia'. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

Se preparan 1.500 kilos de coles

Este año, la degustación popular tendrá lugar el 1 de marzo, donde se elaborarán 1.500 kilos de coles procedentes de las huertas arroyanas, 350 kilos de buche, 180 kilos de tocino, 215 kilos de pizpierno, 125 kilos de chorizos y 125 kilos de morcillas boferas.

Esta fiesta -que desde su creación ha repartido más de 26.000 raciones- no solo ofrece un fin de semana, gastronómico, cultural y turístico, a través de una amplia programación de actividades que giran en torno al plato arroyano por excelencia. También incluye desde el mes de enero unas jornadas gastronómicas en bares y restaurantes locales.

La programación comprende la convocatoria de distintos concursos: el XI Concurso Fotográfico de Coles con Buche, cuya temática son las coles con buche, cultivo, paisaje, elaboración de las coles con buche y todo lo relacionado con la fiesta gastronómica; el VI Concurso Escolar ‘De las Huertas Arroyanas… a Fiesta Gastronómica’ Arroyo de la Luz, que tiene como objetivo fomentar entre los más pequeños las tradiciones locales y el festival flamenco con degustación y el mejor cante.

Demostración de cocina en vivo en la Fiesta de las Coles con Buche. / AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA LUZ

Historia y tradición

En un mundo cada vez más moderno y globalizado, eventos como la Fiesta Gastronómica de las Coles con Buche son un recordatorio de la importancia de preservar nuestras raíces y tradiciones. A través de este festival, los arroyanos honran la memoria de sus antepasados y transmiten su legado culinario a las generaciones futuras, asegurando que este plato icónico perdure en el tiempo.

Los ingredientes de las coles proceden de productos arroyanos, tanto las coles sembradas en las huertas arroyanas como los productos derivados del cerdo, siendo los principales ingredientes, coles, buche, morcilla bofera, chorizo, pizpierno y tocino. Es un plato cocinado y comido en la mayoría de los hogares del municipio, las calles huelen a coles con buche en estos días, y son también numerosas las personas de Extremadura y los emigrantes los que se lo llevan a sus respectivos hogares fuera del pueblo. Las Coles con Buche se han convertido en una bandera de la cultura tradicional gastronómica de Arroyo de la Luz y de Extremadura.

El folclore local también es una de las piezas de la fiesta en Arroyo de la Luz. / EL PERIÓDICO

Arroyo de la Luz es un pueblo de gran tradición culinaria. En esta época fría de febrero y coincidiendo con los carnavales, justo antes de empezar la Cuaresma se cocinan las sabrosas coles con buche, famosas en todos los alrededores. Es un plato que llenó los estómagos en tiempos difíciles, cuando las coles llenaban las huertas en febrero, junto con los productos provenientes de la tradicional matanza del cerdo.