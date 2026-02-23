Los cinco días de huelga de médicos dejan a 68.000 pacientes extremeños sin consultas ni cirugías

La huelga de médicos de cinco días de duración que tuvo lugar la semana pasada ha tenido un impacto directo en la atención de más de 68.000 pacientes en Extremadura. Según los datos facilitados por el Servicio Extremeño de Salud (SES), los paros de los facultativos han obligado a cancelar un total de 67.838 consultas y a suspender 567 operaciones quirúrgicas en la sanidad pública extremeña.

Es el impacto de la movilización de los médicos durante el mes de febrero que, si nada cambia, se repetirá en los meses de marzo, abril, mayo y junio, cuando están anunciadas nuevas huelgas de cinco días de duración y que también tendrán consecuencias para la atención de los ciudadanos.

Los médicos extremeños también se sumaron el pasado diciembre a una huelga nacional de cuatro días que volvió a frenar la actividad asistencial en Extremadura y supuso la cancelación de 42.742 consultas y de 449 intervenciones quirúrgicas. De este modo, en total, los nueve días de paro de los facultativos extremeños en los tres últimos meses (del 9 al 12 de diciembre y del 16 al 20 de febrero) han dejado un balance de 110.580 consultas anuladas y 1.016 operaciones suspendidas en el Servicio Extremeño de Salud, según los datos facilitados a este diario desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales.

Esta situación, si se repite finalmente como está anunciado para los próximos meses, podría suponer un retroceso en las listas de espera del SES, que se conocerán en el mes de julio, cuando habitualmente se dan a conocer los datos del primer semestre del año.

Un Estatuto Marco propio

Los médicos, según aseguraron en la manifestación celebrada en Cáceres y Badajoz el pasado miércoles, no están dispuestos a parar en sus reivindicaciones dirigidas al Ministerio de Sanidad, a pesar de que este ya haya cerrado un principio de acuerdo para un nuevo Estatuto Marco del personal sanitario con los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y Satse. Los facultativos están reclamando un Estatuto Marco propio para la profesión médica que acabe con las guardias obligatorias de 24 horas, que mejore la conciliación de la vida personal y laboral y las retribuciones de las jornadas extraordinarias, entre otras reivindicaciones.

Ante los avisos de nuevas huelgas entre los facultativos, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que es consciente del malestar que está provocando la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario que ha derivado en la huelga de médicos, pero ha subrayado que corresponde a las comunidades autónomas pagar bien a esos profesionales y reforzar las plantillas. «No se trata de echar balones fuera», ha aclarado la ministra en una entrevista en el programa de radio ‘Carne Cruda’, recogida por Efe, en la que ha dejado claro que desde el Ministerio de Sanidad no ven la necesidad de que los médicos tengan un estatuto propio porque «sus especificidades caben en un estatuto en común», y no está por la labor de fragmentar el sistema.

García ha considerado «chocante» que la primera vez que se ponen sobre la mesa condiciones laborales beneficiosas para los médicos haya este «ruido» en torno a las mejoras y ha reconocido que el Estatuto no va a solucionar todos los malestares, pero «pondrá la primera piedra para que se empiecen a resolver». Sobre las guardias ha afirmado que no pueden ser voluntarias como piden los sindicatos médicos: «No se puede dejar la asistencia de los pacientes al albur de las necesidades de los profesionales».

Nuevas guardias de 17 horas

La titular de Sanidad ha insistido, según recoge Efe, en que la penosidad de los médicos viene de las noches y los fines de semana y la forma de distribuirlo tiene que ser «siempre con módulos de guardias» y ha recordado que el estatuto ya las reduce de 24 a 17 horas, lo que supone «un esfuerzo del sistema». Y ahí, ha dicho, es donde se obliga a las comunidades autónomas a contratar a más profesionales. Por ello, ha reiterado, las comunidades no están a favor de esta reforma porque les va a suponer «un esfuerzo en recursos y un esfuerzo presupuestario».

La titular de Sanidad ha lamentado que el dinero de algunas comunidades se vaya a la privatización de la sanidad y, en concreto, se refirió a la Comunidad de Madrid que, según ha dicho, es el epicentro de esas políticas con «un parque temático de modelos de privatización», que responden solo al ánimo de lucro.