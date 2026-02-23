Tiempo
Extremadura afronta este lunes con cielos poco nubosos y un ligero ascenso de temperaturas a la espera de un nuevo frente el miércoles
La comunidad registrará a lo largo de el día de hoy cielos poco nubosos con presencia de nubes altas y con termómetros parecidos a los del fin de semana
El Periódico Extremadura
Extremadura comienza la semana con termómetros por encima de los 20 grados, y un tiempo primaveral. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología(Aemet), este lunes las temperaturas experimentarán un ligero ascenso y se mantendrán sin cambios con respecto a jornadas anteriores, sin descartar la aparición de brumas o bancos de niebla matinales de forma dispersa, especialmente en las primeras horas del día.
Temperaturas
En cuanto a las temperaturas, en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre los 5 y los 22 grados, mientras que en Cáceres se situarán entre los 5 y los 21 grados. Por su parte, los vientos soplarán variables y flojos en toda la región, lo que contribuirá a una jornada estable y sin fenómenos meteorológicos adversos.
En general, se espera un tiempo tranquilo en Extremadura, propio de esta época del año.
Inestabilidad
Los cambios se esperan que lleguen a partir del próximo martes cunado aumentara la nubosidad, y las temperaturas se mantendrá sin grandes cambios, aunque será el miércoles cunado los cambios serán más notables y se produzca un descenso ligero de las temperaturas entre los 9 y los 19 grados y la aparición de precipitaciones débiles a lo largo de la jornada.
