Hablan los primeros profesores de Inteligencia Artificial en Extremadura: "Estos alumnos construirán la tecnología del futuro"

La Inteligencia Artificial ha llegado para quedarse y, conscientes de ello, son varios los centros educativos de la región que se han situado a la vanguardia en España al incorporarla como asignatura en sus programas de estudio. Trinidad Galán, en Cáceres, y Juan Manuel Ramírez, en Mérida, figuran entre los primeros docentes en impartir esta materia optativa. Sin libros de texto y con contenidos que quedan obsoletos en tan solo unas semanas, se enfrentan al desafío de replantear la forma de enseñar.

Este planteamiento se traslada también a la forma de evaluar. La irrupción de la Inteligencia Artificial obliga a cambiar las reglas del juego y a revisar los deberes de siempre. "Ahora el reto es que aprendan a ser auditores", señala Galán, que actualmente imparte la asignatura a los alumnos de 2º de Bachillerato en el Colegio Licenciados Reunidos de la capital cacereña, aunque desde 2º de ESO comienzan a sentar los cimientos de la algoritmia.

En el IES Santa Eulalia de Mérida, Ramírez añade que "hay un choque entre el modelo educativo tradicional y las nuevas metodologías". A su juicio, el sistema sigue "más orientado a memorizar que a resolver problemas", aunque insiste en que el alumnado debe contar con ciertas bases: "Tienen que saber escribir, calcular, entender matemáticas... La Inteligencia Artificial falla".

Juan Manuel Ramírez junto a sus alumnos en el IES Santa Eulalia de Mérida. / Cedida

Desde el Licenciados, Galán opta por pedirles que analicen una redacción generada por IA en lugar de escribirla, para que detecten errores o la mejoran. "El enfoque debe ser pasar de evaluar la memoria a evaluar el criterio y la capacidad de edición". Las tareas pasan entonces a centrarse en la resolución de problemas complejos y, sobre todo, el pensamiento crítico. "Les enseñamos a diseccionar la realidad digital y a no aceptar como verdad absoluta todo lo que genera un algoritmo", explica la docente.

La IA no es magia

Por eso, lo que más les sorprende es descubrir que la IA no es mágica, sino matemáticas y datos. "Un momento clave fue cuando entrenamos un modelo de reconocimiento de género que fallaba al ver a hombres con pelo largo o mujeres con pelo corto. Entendieron que la máquina no piensa, sino que arrastra nuestros propios sesgos. Comprender que la tecnología puede ser injusta si no se entrena bien es lo que más les impacta".

En el trabajo de la materia entra así un pilar fundamental, la ética, que se traduce en un enfoque preventivo. En el 'Licen' la abordan a través de debates y haciendo ver a los estudiantes que "el plagio con IA es un engaño a su propia formación. El objetivo es que la vean como una ayuda, no como el conductor de su aprendizaje", señala Galán. En Mérida ocurre algo similar, con especial atención a la generación de imágenes: "Está totalmente prohibido generar contenido de carácter sexual o comprometido, o vulnerar los derechos de otras personas o entidades", explica Ramírez.

Por eso, en la capital extremeña las utilizan para crear pequeños proyectos audiovisuales "estilo Pixar o Disney, de dibujos, que luego interactúan entre ellos".

De chatbots a programación

En el Santa Eulalia, Ramírez imparte estos contenidos en 4º de ESO y primero de Bachillerato. Comienza explicando a los estudiantes qué es un chatbot, base de la mayoría de las inteligencias artificiales, y a partir de ahí trabajan programación por bloques para que comprendan qué es programar y cómo dar forma a una aplicación.

"Que lo que ellos hacen en clase tenga una utilidad real. Porque todo lo que es generación de imágenes, vídeos y contenido multimedia, a día de hoy, puede dar trabajo casi inmediato, incluso sin una formación específica. Además de aplicaciones que luego les sirven para otras asignaturas, intento que desarrollen aplicaciones para niños con necesidades educativas especiales para concienciar de que estas herramientas también sirven para hacer una labor social y ayudar a otros colectivos", subraya el profesor.

Galán trabaja en la misma línea. En Bachillerato profundizan en Big Data, entrenamiento de modelos de Machine Learning y programación con Python.

Una asignatura que llevan en el bolsillo

La docente cuenta que desde que estos contenidos se introdujeron de forma oficial en el centro, hace tres cursos, los alumnos están muy motivados porque ven la utilidad inmediata: "No es una asignatura abstracta; es algo que llevan en el bolsillo". Y aunque las nuevas generaciones llegan a las aulas con este tipo de tecnología totalmente integrada, "es de forma superficial, saben usarla para el ocio".

Los profesores del departamento de Tecnología Trinidad Galán, Juanjo Mangut, Charo García y Miguel Ángel García. / Jorge Valiente

En este sentido, Ramírez señala que los alumnos que se orientan hacia ramas de ingeniería suelen estar especialmente motivados. "Otros, que suelen ir justos en otras materias, aquí sacan sobresalientes porque les gusta y, como trabajamos por proyectos, cada uno va a su ritmo. Hay algunos que hacen cosas muy básicas y otros que hacen cosas que ni yo sería capaz de imaginar".

Extremadura, pionera en IA

Por eso, para Galán, "Extremadura ha sido valiente al introducir asignaturas específicas de IA cuando en otras regiones aún se debate cómo hacerlo. Esto nos da una ventaja competitiva, permitiendo que el talento extremeño se posicione en la vanguardia tecnológica desde el instituto".

Ramírez considera que el salto no es solo cuantitativo, sino de alcance: "La Inteligencia Artificial se ha metido en el núcleo completo de la informática. No es la herramienta del futuro, es la del presente y por eso creo que es necesario que los alumnos la conozcan, la usen y sepan que ya existen trabajos relacionados con ella".

La profesora tiene claro que el aprendizaje de esta asignatura permite que los jóvenes no se limiten a ser usuarios, sino creadores: "Les estamos dando las llaves para que construyan la tecnología del futuro", concluye.