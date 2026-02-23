La Junta subasta 22 machos duroc en el Censyra de Badajoz con salida desde 700 euros por lote

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha anunciado la enajenación de 22 machos de ganado porcino de raza duroc que se celebrará el próximo 24 de marzo en el Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) de Badajoz. La subasta, dirigida a explotaciones ganaderas extremeñas, comenzará a las 10:00 horas en un acto público.

Las personas o entidades interesadas en participar deberán presentar una solicitud previa en la que declaren cumplir los requisitos establecidos en el anuncio publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). El documento oficial puede consultarse en la página web del Censyra y marca las condiciones obligatorias para concurrir a la puja.

Exigencias sanitarias

Entre las exigencias sanitarias, las explotaciones destinatarias deberán contar con la calificación sanitaria indemne A3 frente a la enfermedad de Aujeszky. No podrán estar calificadas de PRRS (síndrome respiratorio reproductivo porcino), ni pertenecer a las categorías de cebo, transición de lechones o autoconsumo, según recoge la resolución.

Asimismo, deberán disponer de capacidad suficiente para recepcionar los animales objeto de enajenación. La Administración comprobará de oficio el cumplimiento de este requisito, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso será necesario aportar el libro de registro actualizado junto con la certificación de clasificación zootécnica y calificación sanitaria.

De junio de 2025

La subasta se desarrollará mediante el sistema de puja a la llana, con tramos mínimos de 50 euros y un precio de salida de 700 euros por lote. Los 22 machos duroc que salen a subasta nacieron en junio de 2025, lo que garantiza su idoneidad para programas de mejora genética en explotaciones porcinas.

Cruce con ibérico

La raza duroc es especialmente relevante para el sector ibérico, ya que es la única cuyo cruce está permitido por la Norma de Calidad del Ibérico. Esta característica convierte la subasta en una oportunidad estratégica para las ganaderías que trabajan con ibérico en Extremadura.

El plazo para presentar la solicitud previa finaliza el 16 de marzo de 2026 y deberá remitirse al Censyra dentro del plazo establecido. Solo quienes hayan formalizado correctamente este trámite podrán participar en la enajenación pública.

La recogida de los animales adjudicados podrá realizarse dentro de los tres días siguientes a la celebración de la subasta. Para evitar aglomeraciones, se asignará fecha y hora concretas a cada adjudicatario al término del acto público.