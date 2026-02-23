Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de febrero

Actualidad
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
Gas radón, el enemigo invisible presente en uno de cada diez centros de trabajo en Extremadura
El nivel de referencia en espacios cerrados con gran afluencia o si hay trabajadores no debe superar los 300 Bq/m³. Según la OMS, es la principal causa de cáncer de pulmón en personas no fumadoras
Cáceres combate la escasez de viviendas con decenas de nuevas promociones
La actividad inmobiliaria en la ciudad combina la reactivación del centro urbano con operaciones de menor escala y la expansión en barrios
Óscar Jiménez, magistrado de Plasencia y escritor: "Seixas salvó a un millar de refugiados extremeños y su historia no se conoce"
Presenta este lunes, a las siete en La Puerta de Tannhäuser, su segunda novela, 'El corresponsal americano', sobre el Schindler portugués
El Tribunal Supremo ratifica una indemnización de más de un millón de euros por mala praxis financiera en Cáceres
Una entidad bancaria deberá abonar 1,06 millones de euros a la empresa afectada por la falta de información sobre un contrato de permuta financiera
Emerita Lvdica hará viajar al 25 a.C. y llenará Mérida en mayo
Si planeas ir este 2026… reserva alojamiento con mucha antelación (la capital extremeña se llena por completo). Lleva ropa cómoda para caminar y, si quieres, una túnica sencilla (hay talleres y tiendas donde te ayudan a caracterizarte)
Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
Ocho han sido evacuados a hospitales. El origen del fuego podría estar en un cortocircuito en una sala común de la quinta planta
- La Junta de Extremadura mejora las condiciones de los empleados públicos que cuidan a menores con enfermedades graves
- Empata con Madrid y supera a Cataluña: Extremadura lidera las competencias digitales ante la burocracia online
- Cuatro ingenieras de la Universidad de Extremadura desafían los límites tecnológicos: así son los proyectos premiados por la Cátedra Telefónica
- Extremadura volvería a las urnas en torno al 28 de junio si la investidura de Guardiola fracasa
- El SES actualiza las tablas salariales de 2026: esto cobran médicos, enfermeras y celadores en Extremadura
- Extremadura convocará las oposiciones de maestros en 2026: estas son las especialidades para 304 plazas
- Fallece una mujer en el incendio de una vivienda en Olivenza
- Eugenia Silva se abre en canal en su casa de campo de Extremadura: 'Aquí murió mi padre, el vínculo es muy profundo