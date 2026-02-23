Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de febrero

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El nivel de referencia en espacios cerrados con gran afluencia o si hay trabajadores no debe superar los 300 Bq/m³. Según la OMS, es la principal causa de cáncer de pulmón en personas no fumadoras

La actividad inmobiliaria en la ciudad combina la reactivación del centro urbano con operaciones de menor escala y la expansión en barrios

Presenta este lunes, a las siete en La Puerta de Tannhäuser, su segunda novela, 'El corresponsal americano', sobre el Schindler portugués

Una entidad bancaria deberá abonar 1,06 millones de euros a la empresa afectada por la falta de información sobre un contrato de permuta financiera

Si planeas ir este 2026… reserva alojamiento con mucha antelación (la capital extremeña se llena por completo). Lleva ropa cómoda para caminar y, si quieres, una túnica sencilla (hay talleres y tiendas donde te ayudan a caracterizarte)

Ocho han sido evacuados a hospitales. El origen del fuego podría estar en un cortocircuito en una sala común de la quinta planta