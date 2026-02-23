Los profesores de Extremadura podrán formarse en 2.610 actividades

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha dado luz verde al Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado, que contempla 2.610 actividades formativas y ha sido acordado con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Personal Docente no Universitario.

El plan, de carácter anual, se plantea como una herramienta para impulsar una cultura educativa orientada al desarrollo de habilidades profesionales, la iniciativa personal y la empleabilidad del alumnado en todas las etapas educativas, según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

El documento se sustenta en el Plan Marco de Formación Permanente del Profesorado, de carácter plurianual, que marca los objetivos y líneas directrices. La propuesta incide en la mejora de la cualificación docente mediante la actualización científico-tecnológica y metodológica, y mantiene la oferta vinculada al plurilingüismo y las tecnologías educativas, con el objetivo de extenderla a un mayor número de docentes y favorecer su aplicabilidad en el aula.

También apuesta por la mejora de las prácticas educativas y el desarrollo del currículo vinculado al rendimiento y éxito del alumnado, así como por acciones de innovación relacionadas de manera prioritaria con retos empresariales.

Líneas prioritarias

La orden de aprobación del plan recoge las líneas prioritarias consensuadas que deben marcar las acciones formativas del año. Entre ellas destacan las relacionadas con competencias clave, TIC y tecnologías educativas. También se refuerza la formación en competencias idiomáticas para mejorar la práctica de aula y favorecer la participación del profesorado en proyectos internacionales.

Junto a ello, se impulsarán propuestas centradas en el liderazgo pedagógico, las habilidades blandas y el fortalecimiento de las competencias personales y profesionales, además de iniciativas orientadas a poner en valor la cultura extremeña en el ámbito educativo.

El plan incorpora actuaciones vinculadas a la inclusión, la atención a la diversidad, la igualdad de género y el bienestar emocional. De forma específica, contempla la actualización pedagógica en Formación Profesional y Enseñanzas de Personas Adultas. Además, recoge como línea prioritaria la formación especializada en derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia.

Modalidades, ayudas y programas

Las actuaciones se desarrollarán a través de cursos presenciales y a distancia, seminarios, grupos de trabajo, proyectos de formación en centros, proyectos de innovación educativa, jornadas y congresos.

Asimismo, el profesorado podrá completar su itinerario mediante actividades formativas de interés educativo que elija libremente. Para facilitarlo, la consejería publicará una convocatoria de ayudas destinada a financiar la participación en estas iniciativas.

La planificación incluye programas como ‘Muévete’, el Plan de Educación y Competencia Digital de Extremadura y programas educativos europeos como e-Twinning, Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y Erasmus+.

A ello se suman el Programa Centros que Aprenden Enseñando, el Plan de Formación de la Inspección Educativa, el Plan de Educación Profesional de Extremadura y las Redes de Innovación y Educación para el Desarrollo Sostenible.

Además, la Administración se apoya en entidades colaboradoras ajenas a la Red de Formación del Profesorado, como universidades, organizaciones sindicales y empresariales, otras administraciones públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro con fines vinculados a la formación docente.

Las actividades se publican en el portal educativo Educarex e incluyen las programadas por los distintos CPR y otros servicios de la consejería. El listado puede ampliarse a lo largo del curso académico para responder a nuevas necesidades formativas del profesorado.