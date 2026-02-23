Seis carreteras extremeñas registran incidencias este lunes
A lo largo de la mañana de hoy se han contabilizado alteraciones en la red viaria, entre las vías afectadas la N-630, o la A-5
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado este lunes e incidencias en diferentes carreteras de la red viaria de Extremadura por la presencia de varios obstáculos en distintas carreteras tanto de las provincias de Cáceres como en Badajoz, lo que está provocando incidencias puntuales en la circulación y obliga a extremar la precaución a los conductores.
Cáceres
En la provincia de Cáceres, se han detectado obstáculos en la carretera N-630 a la altura del kilómetro 555,194 en el término municipal de Cáceres, en sentido decreciente de la kilometración. También en la misma vía, en el kilómetro 563,547, dentro del término de Valdesalor, en sentido creciente.
Otra incidencia se localiza en la EX-109, en el kilómetro 33,961, en Casas de Don Gómez, en sentido decreciente. Asimismo, se ha registrado un obstáculo fijo en la CC-419, en el kilómetro 9,475, a su paso por Torrecillas de la Tiesa, también en sentido decreciente.
En la localidad de Hoyos se ha notificado otra incidencia en la carretera EX-205, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su alcance.
Badajoz
En la provincia de Badajoz, se ha comunicado la presencia de un obstáculo fijo en la N-430, en el kilómetro 187,576, en el término municipal de Garbayuela, en sentido decreciente. Además, en la A-5, a la altura del kilómetro 393,781, en Cerro Gordo, se mantiene cerrado el arcén debido a un obstáculo fijo en la calzada.
Desde Tráfico se recomienda a los conductores reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y atender a la señalización provisional mientras se trabaja en la retirada de los elementos que obstaculizan la vía. Las autoridades continúan supervisando la situación para garantizar la seguridad vial.
