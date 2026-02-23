Unidas por Extremadura cree que otras elecciones serían "una oportunidad para la política decente"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha considerado este lunes que otras elecciones autonómicas en la región serían "una oportunidad para la política decente". "Si nos condenan a una vuelta electoral, sin ningún miedo vamos a ir a esa repetición", ha manifestado a las puertas de que María Guardiola se someta a un debate de investidura con resultado incierto.

En rueda de prensa, De Miguel ha acusado a PP y Vox de ofrecer una "imagen nefasta" que, a su juicio, puede llegar a muchos votantes del Partido Popular a replantearse el sentido de su voto y valorar si merece la pena anteponer los intereses del PP nacional a los de Extremadura.

Fotogalería | Pleno de la Asamblea de Extremadura este jueves / Javier Cintas

Alternativa de la izquierda

Por ello, ha considerado que un nuevo escenario electoral puede ser una oportunidad para las fuerzas de la izquierda "alternativa", "que hemos demostrado que tenemos proyecto, que tenemos arraigo y que estamos aquí para cambiar las cosas".

De Miguel ha criticado que la "última jugada" del PP ha sido "apartar" a Guardiola de las negociaciones con Vox para que las lideren las direcciones nacionales de ambos partidos, lo que a su juicio y parafraseando a la propia presidenta en funciones, no solo la deslegitima, sino que tiene además un "tufo machista que apesta".

Marionetas de Madrid

"El futuro de nuestra tierra no se decide aquí, se decide en Madrid", entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, ha criticado en declaraciones recogidas por Efe. En este sentido, ha aseverado que Guardiola y Óscar Fernández Calle, candidato de Vox, son "marionetas" de sus partidos, que consideran que lo que tienen en Extremadura son "meras franquicias" a merced de sus intereses nacionales.

Javier Cintas

De hecho, ha vuelto a plantear la posibilidad de que Extremadura pueda llegar a ser una "chincheta" dentro del país y que PP y Vox lleguen a acuerdos en Aragón y Castilla y León y aquí no porque el partido de Abascal "quiera mandar un mensaje a navegantes" y Guardiola tenga que dar un paso atrás. En la primera sesión de investidura se va a asistir a "una enésima humillación más" a María Guardiola, de la que está "disfrutando" Vox.