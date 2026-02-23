El varapalo judicial a los aranceles de Trump reabre la incertidumbre para las exportaciones extremeñas a EEUU

El Parlamento Europeo decidió este lunes aplazar sin fecha la tramitación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, que estableció un techo máximo del 15% de aranceles americanos sobre las compras europeas —a cambio de que los europeos renunciaran a tomar represalias—, por lo que la ratificación del acuerdo queda en el aire hasta que la Administración Trump aclare el impacto para los 27 de la última tanda de aranceles aprobada este fin de semana. Es un efecto más de la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado viernes echó por tierra gran parte de la política arancelaria de la Casa Blanca y que ha vuelto a sembrar la incertidumbre en las relaciones comerciales con la primera potencia económica mundial.

Este varapalo judicial ha incrementado de nuevo “el desconcierto” en los mercados y en un tejido exportador que cada vez se ha ido “alejando más de Estados Unidos”, apunta Víctor Gragera, director de Operaciones de la Cámara de Comercio de Cáceres. Un proceso de distanciamiento que arrancó durante el primer mandato de Donald Trump, cuando un conflicto causado por los subsidios a los gigantes aeronáuticos Boeing y Airbus acabó derivando en una primera tanda de aranceles impuesta en 2017 que “afectó mucho al aceite y a la aceituna” españoles, “mayoritariamente a los de Extremadura y Andalucía”.

“Continua volatilidad”

Esta “continua volatilidad” de los últimos años, “de aranceles sí, aranceles no, de este tipo, del otro…, lo que ha generado es una desconfianza del tejido exportador hacia ese mercado”, esgrime. De forma paralela, ha hecho que el sector agroalimentario, que es el principal motor de las exportaciones extremeñas, haya ido “buscando mercados alternativos”, “más emergentes, con mayor estabilidad y más fiables”. A día de hoy, muchas de estas firmas, precisa, están poniendo el foco en destinos del sudeste asiático.

El año pasado, las exportaciones extremeñas a EEUU cayeron un 20%. Los envíos pasaron de 57,6 millones a 47, un descenso que Gragera atribuye “mayoritariamente” al impacto que han tenido las barreras comerciales levantadas en 2025 en un mercado que ya de por sí es “complejo y restrictivo en cuanto a las formalidades de entrada” y cuyo acceso exige controles “muy exhaustivos”. Así que, “aun siendo un mercado de 400 millones de consumidores, si no tienes estabilidad, el exportador lo que hace es huir hacia otras zonas económicas”, remacha.

Corcho

Los tapones de corcho ocupan, con claridad, el primer puesto entre los artículos que Extremadura exporta a Estados Unidos, con 17,3 millones de euros en 2025. El año anterior habían sido casi 20 millones de euros. Con todo, en este caso, detrás del descenso no estuvieron los aranceles, ya que finalmente este sector quedó exento de las exacciones. “Poner aranceles al mundo del corcho no le interesaba a nadie”. Tampoco a Estados Unidos, porque ellos “son consumidores de corcho. Allí sigue siendo el modo de cierre preferente de las botellas de vino y ellos no lo producen. No tenía ningún sentido como medida proteccionista”, cuenta Joaquín Herreros de Tejada, presidente de Asecor Clúster del Corcho.

El decreto final, del verano pasado, incluía “un capítulo para productos naturales de los cuales Estados Unidos no es productor. Y ahí quedó, entre otros, el corcho”, salvándose del sobrecoste. La caída en las ventas a este mercado, explica, se enmarca en un contexto de “ligera tendencia de disminución” en el consumo de vino, cuyas empresas son el principal cliente de la industria corchera.

Tapones de corcho. / El Periódico

De esta forma, en principio, la decisión del Supremo americano “no nos afectaría nada”, indica, si bien vuelve a crear una situación de incertidumbre. “Está por ver si la tasa general”, que el presidente de EEUU ha anunciado, de un 15% para las mercancías del resto de países, les afecta o no. “No sabemos si el corcho va a tener exenciones de la misma naturaleza que tuvo en agosto. Es la única duda”, aduce Herreros de Tejada que, reconociendo lo “imprevisible” que ha sido todo en esta materia en el último año, confía en que la Administración americana vuelva a establecer un listado similar de artículos que queden al margen de los gravámenes.