Volar de Badajoz a Canarias desde 95 euros: Binter lanza una oferta por tiempo limitado

La promoción permite viajar entre el 8 de abril y el 15 de junio comprando ida y vuelta antes del 2 de marzo

Un avión de la compañía canaria Binter.

Un avión de la compañía canaria Binter. / BINTER - Archivo

David Martín

Badajoz

La aerolínea Binter ha lanzado una nueva oferta para volar entre Badajoz y Canarias con precios desde 95 euros por trayecto. La promoción estará disponible hasta el próximo 2 de marzo y permitirá viajar entre el 8 de abril y el 15 de junio de 2026.

Los billetes en oferta se pueden adquirir comprando ida y vuelta a través del Aeropuerto de Gran Canaria, con posibilidad de volar desde allí a cualquiera de los aeropuertos del archipiélago canario.

Cuatro conexiones semanales desde el Aeropuerto de Badajoz

La compañía conecta actualmente el Aeropuerto de Badajoz con Canarias cuatro veces por semana: los martes y sábados vía Gran Canaria, y los lunes y viernes con Tenerife. Además, la aerolínea permite volar al resto de islas sin coste adicional gracias a sus conexiones interinsulares, con más de 200 trayectos diarios en el archipiélago.

Los vuelos se operan con aviones Embraer E195-E2, configurados sin asiento central, con mayor espacio entre filas y servicio a bordo incluido. Entre las prestaciones destacan el aperitivo gourmet de cortesía y el equipaje de mano siempre en cabina.

La compañía también ofrece productos como ‘Discover’, que permite visitar dos islas en un mismo viaje por un pequeño suplemento, o AirPass Explorer, pensado para realizar varios desplazamientos interinsulares asociados a un billete nacional o internacional.

