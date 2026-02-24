Bogas (Endesa) defiende alargar la vida útil de Almaraz una década más

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha defendido que la vida útil de las centrales nucleares españolas debería ampliarse “en números redondos unos 10 años más”, una propuesta que va más allá de la solicitud ya presentada por las eléctricas para la central nuclear de Almaraz. La propuesta supondría extender una década el funcionamiento de todo el parque nuclear español, en un momento clave para el futuro energético de Extremadura.

Durante la rueda de prensa de presentación de los resultados de Endesa correspondientes al ejercicio 2025, Bogas explicó que la petición formal realizada hasta ahora por las propietarias de Almaraz se limita a prolongar la actividad de sus dos grupos hasta 2030. Según indicó, esta solicitud responde a un “cierto pragmatismo” ante la situación actual del sistema energético. La extensión planteada para Almaraz hasta 2030 sería solo el primer paso de una propuesta más ambiciosa para todo el sector nuclear.

Retraso en otras tecnologías

El directivo insistió en que alargar la vida útil de las nucleares tiene “todo el sentido” desde el punto de vista técnico, medioambiental y económico. Argumentó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) acumula “un retraso muy importante” en el despliegue de tecnologías como el almacenamiento energético, lo que obliga a contar con generación síncrona que garantice la estabilidad del sistema. “En 2030, el balance de energía sería así más balanceado y seguro”, aseguró Bogas, subrayando la necesidad de mantener potencia firme en el mix energético.

Desde la perspectiva medioambiental, el consejero delegado advirtió de que el calendario actual de cierre nuclear —que contempla la clausura progresiva de todas las centrales entre 2027 y 2035, según el protocolo acordado en 2019 por las empresas propietarias y Enresa— podría incrementar la generación con ciclos combinados de gas. El cierre de las nucleares, alertó, dificultaría el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones en España, al aumentar la dependencia de tecnologías más emisoras.

Precios

En el plano económico, Bogas cifró en entre 1,5 y 2 euros por megavatio hora (MWh) la reducción del precio de la electricidad por cada 1.000 megavatios (MW) de potencia nuclear en funcionamiento. Además, comparó los costes con alternativas como la solar con baterías. Alargar la vida de las centrales nucleares supondría, según Endesa, un diferencial cercano a los 3.000 millones de euros frente a otras tecnologías.

“Cuando uno coge los precios de estas tecnologías se van cerca de 100 euros/MWh, mientras que una central nuclear con alargamiento de la vida estaría en la mitad”, afirmó el directivo. En términos globales, estimó una diferencia de unos 50 euros/MWh, lo que equivaldría a alrededor de 400 millones de euros por grupo y cerca de 3.000 millones si se tiene en cuenta el conjunto de reactores. Endesa sostiene que la continuidad de centrales como Almaraz tendría un impacto directo en el precio de la luz y en la economía regional y nacional.