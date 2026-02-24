Ecologistas piden explicaciones sobre el uso de helicópteros en las obras del castillo de Hornachos en plena época de cría

Ecologistas en Acción Extremadura ha pedido explicaciones por los vuelos reiterados con helicóptero vinculados a las obras de rehabilitación del castillo de Hornachos, situado en la Sierra Grande, dentro o en el límite inmediato de la ZEC-ZEPA Sierra Grande de Hornachos, integrada en la Red Natura 2000.

La organización ha señalado que los sobrevuelos se han producido en plena época de cría de aves rupícolas protegidas y ha advertido del posible impacto acústico en especies como el águila perdicera, el águila real, el halcón peregrino, el alimoche, el búho real o la cigüeña negra, cuyo periodo reproductor se extiende con carácter general entre febrero y julio.

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de Sostenibilidad que informe públicamente sobre si los vuelos cuentan con autorización ambiental específica, si se ha valorado su afección durante el periodo sensible y si se han establecido limitaciones temporales para evitar impactos sobre la avifauna.

La organización ecologista ha insistido en que la conservación del patrimonio histórico debe ser compatible con la protección del patrimonio natural y ha recordado que, en espacios incluidos en la Red Natura 2000, la planificación temporal de las actuaciones resulta clave para minimizar riesgos ambientales.

Aviso municipal por trabajos intensivos

Por su parte, el Ayuntamiento de Hornachos ha informado en un comunicado de que durante el lunes 23 y el martes 24 de febrero se realizarán labores intensivas de aprovisionamiento de andamiajes y materiales de construcción para las obras de rehabilitación arquitectónica del castillo.

Según ha indicado el consistorio, los trabajos se llevarán a cabo tanto por vía terrestre, a través del camino de acceso abierto en el Valle de los Cristianos desde la Fuente del mismo nombre, como por vía aérea mediante un helicóptero especializado.

Corte de caminos

Por motivos de seguridad, el ayuntamiento ha advertido de que todos los caminos, tanto peatonales como rodados, de acceso al Valle de los Cristianos podrían estar temporalmente cortados al tránsito de personas y vehículos durante ambos días. Asimismo, ha pedido a la población que evite deambular por la zona afectada mientras duren los trabajos.

El comunicado municipal también señala que el polideportivo permanecerá cerrado el lunes y el martes, ya que será utilizado como zona de repostaje de carburante y aparcamiento del helicóptero.