Tiempo
Extremadura se prepara para un giro del tiempo más instabilidad y polvo en suspensión desde mitad de semana
Tras varios días de estabilidad y temperaturas anormalmente suaves para finales de febrero, la atmósfera cambiará de patrón en Extremadura a partir del miércoles
El Periódico Extremadura
La tranquilidad meteorológica de los últimos días tiene las horas contadas en Extremadura. El paso de una vaguada atlántica y el posterior descolgamiento de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) provocarán un aumento notable de la inestabilidad a partir de mediados de semana, con lluvias y la posible presencia de calima en amplias zonas de la región.
Este martes ya comenzará a notarse el cambio, cielos algo nubosos, aumentado la nubosidad media y alta de oeste a este en la segunda mitad del día, sin descartarse brumas matinales. Asimismo, los termómetros experimentarán un ligero ascenso, aunque no se esperan cambios por el día, de modo que las temperaturas rondaran entre los 6 y los 24 grados en Badajoz, así como entre los 7 y los 20 grados en Cáceres. Por su parte, los vientos soplarán en la región de componente variable fijándose del sur por la tarde, de flojo ha moderado, según anuncia la Agencia Estatal de Meteorología.
Los cambios llegarán el miércoles con un descenso de las temperaturas. Los modelos meteorológicos apuntan a acumulados moderados, sin que por el momento se prevean fenómenos adversos de gran intensidad, aunque sí un cambio claro respecto a los días anteriores, marcados por cielos despejados y temperaturas primaverales.
Lluvia de barro
El episodio de inestabilidad podría venir acompañado de la entrada de polvo sahariano en suspensión. Si coincide con las precipitaciones, se podría producir la conocida 'lluvia de barro', especialmente en el sur de Extremadura y zonas del valle del Guadiana. La presencia de calima no solo tendrá efectos visibles en coches y superficies, sino que también puede reducir la visibilidad y empeorar temporalmente la calidad del aire. Junto a las lluvias, se espera un ligero descenso de las temperaturas, devolviendo a la región valores más acordes con finales de febrero. Las máximas bajarán algunos grados y los cielos permanecerán nubosos durante gran parte de la semana, con intervalos de chubascos.
Con este cambio de escenario, Extremadura deja atrás varios días de calma atmosférica y se adentra en una segunda mitad de semana marcada por la inestabilidad, las lluvias y un ambiente más propio del final del invierno.
