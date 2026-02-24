La fisioterapia, esencial en el paciente oncológico

La fisioterapia se sitúa en la actualidad como un pilar fundamental dentro del cuidado integral del paciente oncológico. Muestra de ello es que la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) sitúa a la fisioterapia oncológica como una prioridad en la implementación de estrategias orientadas al manejo de las secuelas físicas y enfermedades crónicas derivadas de la enfermedad. El cáncer puede afectar a las distintas esferas de la persona, a nivel físico emocional y social, a la calidad de vida del individuo y su entorno, apareciendo dificultades diversas para afrontar su día a día y dentro de ese ámbito global, la fisioterapia puede actuar como eje transversal a lo largo de todo el itinerario oncológico con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas, facilitando una atención sanitaria de acceso real y útil para la población.

La fisioterapia es de gran importancia incluso antes de iniciar cualquier tratamiento o cirugía. La prehabilitación o fisioterapia precoz prepara al paciente para afrontar la enfermedad en las distintas terapias oncológicas, mejorando la condición física y optimizando la capacidad cardiorrespiratoria. También acelera el fortalecimiento de la musculatura, activando el sistema inmune y el metabolismo celular para que el organismo se prepare y tolere mejor los tratamientos. Esto se traduce en menos efectos secundarios y una recuperación más ágil.

Durante los tratamientos, la fisioterapia ayuda a manejar síntomas frecuentes como la fatiga, el dolor, la pérdida de fuerza, las neuropatías provocadas por quimioterapia, las retracciones por cirugías y radioterapia o la linfedema. El abordaje se realiza a través de ejercicios terapéuticos para recuperar movilidad, fuerza, equilibrio, elasticidad y resistencia, técnicas manuales para aliviar molestias, drenaje linfático cuando es necesario, técnicas respiratorias, electroterapia, entre otras.

Y una vez finalizados los tratamientos, la fisioterapia sigue siendo clave. La etapa de recuperación es un proceso de reconstrucción física y emocional. Se trabaja para recuperar la funcionalidad, mejorar la postura, reeducar patrones de movimiento alterados y acompañar al paciente en la vuelta a sus actividades habituales, desde las más básicas hasta las más exigentes.

Más allá de lo físico, la fisioterapia oncológica también ayuda a recuperar la confianza, a reconectar con el propio movimiento y a sentir que el cuerpo sigue siendo un aliado. Ese impacto emocional, es de suma importancia en la calidad de vida del paciente y su independencia.

En definitiva, la fisioterapia oncológica se ha consolidado como parte esencial antes, durante y después del tratamiento del cáncer.

Su intervención promueve una mejor recuperación y bienestar general proporcionando a las pacientes herramientas para gestionar sus síntomas y mejorar su calidad de vida en cada etapa del proceso oncológico.

Pero desgraciadamente, la fisioterapia en general y la oncológica en particular apenas está presente en los Servicios Públicos de Salud para prestar esta asistencia, algo que desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura demandamos continuamente a las autoridades sanitarias.

Para ello, es fundamental que visibilicemos el trabajo que se viene realizando por los profesionales fisioterapeutas especializados en la fisioterapia oncológica, para que tanto pacientes como familiares soliciten una atención multidisciplinar adecuada. En este sentido, os animamos a responder las encuestas adjuntas en los QR para impulsar el Plan Nacional de Fisioterapia Oncológica.

