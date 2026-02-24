Manuel Borrego declara cinco pisos, cuatro adquiridos en dos años, y Laureano León, una vivienda

Ya es público el patrimonio de los dos nuevos senadores extremeños por designación autonómica que acaban de asumir su cargo en el Senado. Manuel Borrego Rodríguez (PSOE) hace constar en su declaración de bienes cinco pisos, de ellos cuatro adquiridos en dos años, y Laureano León (PP), una vivienda y dos garajes.

Borrego, natural de la localidad pacense de Valverde de Leganés (1980) y secretario provincial del PSOE de Badajoz, declara pleno dominio de cinco pisos: tres en Badajoz y dos en Málaga.

Por fecha de compraventa, figura un piso en Badajoz en 2009, otro en esta misma ciudad en 2021, dos pisos, uno de ellos con trastero, adquiridos en Málaga en 2022, y un quinto piso más garaje en Badajoz en 2023.

4 Hipotecas

En el apartado de deudas y obligaciones patrimoniales, declara cuatro hipotecas con una misma entidad financiera (con fecha de concesión en 2021, 2022 y dos en 2025), con un importe concedido que varía entre 27.000 y 96.000 euros, y un saldo pendiente que asciende en total a más de 198.700 euros; así como un préstamo concedido por otro banco de 20.000 euros, de los que resta por saldar más de 10.300 euros.

El exalcalde de Valverde de Leganés, exasesor de Presidencia en la Diputación de Badajoz donde ha sido además diputado responsable de BOP e Imprenta (2011-2015) y de Hacienda (2015-2019), posee dos vehículos: un peugeot 407 y un volkswagen golf.

De estado civil soltero y con estudios en Ingeniería Química por la Universidad de Extremadura y en Grado de Economía por la UNED, hace constar 131.500 euros como ahorros en cuenta corriente y fondos de inversión.

Como fundaciones y otras asociaciones a las que haya contribuido en los cinco años anteriores a la adquisición de la condición de parlamentario o siga contribuyendo en la actualidad, figura su condición de militante del PSOE.

Gananciales

El otro senador designado por la Asamblea de Extremadura es el histórico dirigente del PP Laureano León (1966), presidente del Partido Popular de la provincia de Cáceres desde 2004.

Casado en régimen de gananciales, declara pleno dominio de un garaje comprado en 1992 en Cáceres, el 50 % de la propiedad de una vivienda en la capital cacereña adquirida en el año 2000 y de un garaje y trastero ese mismo ejercicio.

Mantiene dos hipotecas con un saldo pendiente de más de 35.400 euros de un importe concedido total de 195.200 euros aproximadamente en los años 2000 y 2003.

Exconcejal en el Ayuntamiento de Cáceres (2011-2019), presidente de la Diputación Provincial de Cáceres (2011-2015) y diputado autonómico en dos etapas (1991-2011 y de 2019 hasta la actualidad), declara dos cuentas corrientes y un plan de inversión con una cantidad global de 60.200 euros.

León, licenciado en Derecho, posee dos vehículos: un audi A3 y un Lexus RX300, y paga cuotas como afiliado al Partido Popular, en la Cofradía del Amparo de Cáceres y donación a Cruz Roja.