El Guadiana, desatado: las grandes presas alivian agua diez días después de los temporales

Las cuentas del rosario de agua comenzaron el 25 de enero con la borrasca Joseph y no finalizaron hasta el 13 de febrero tras el paso de la borrasca Oriana. Entre medias, Kristin, Leonardo, Marta y Nils encadenaron una precipitación tras otra hasta dejar los pantanos de Extremadura completamente llenos. Por supuesto no llegaron al límite gracias a la función de laminación de embalses y ríos que realizan las presas extremeñas, que forman, arriba con el Tajo, y abajo con el Guadiana, el sistema más robusto por capacidad y tamaño de todo el país.

La Serena es el mayor embalse de España (3.219 hm³) y segundo de Europa. Alcántara (3.160 hm³) es el segundo y tercero, respectivamente. En cada uno de ellos tienen cabida tres veces todos los pantanos de Madrid. Pero además, hay varias presas por encima de los 500 hm³ como Cíjara (1505), Valdecañas (1.446), Gabriel y Galán (911), Orellana (808), Alange (852) y García de Sola (554). Todas, y decenas de ellas más, han estado abiertas durante los temporales. Algunas continúan soltando agua.

De hecho, los extremeños, muy apegados a los embalses que forman parte de los paisajes que han vivido desde niños, de esas moles de agua que se pierden a la vista, de esos ecosistemas de flora y fauna que se han forjado con el paso de los años, esos mismos extremeños que disfrutan de la región con más costa dulce de España (1.500 kilómetros de orillas navegables), han saltado estos días a los campos para ver la excepcional crecida y el desembalse de sus pantanos. Si en el Tajo estos desagües mayúsculos causan impacto, en el Guadiana están generando una romería continua al ser mucho más excepcionales. Y es que, diez días después de las últimas lluvias, aún se puede disfrutar del espectáculo de los grandes pantanos vertiendo, uno sobre otro.

De presa en presa

Del Cíjara a Orellana, y de La Serena al Zújar, el turismo de presas ha recorrido este fin de semana el nordeste de la provincia pacense, centro de Extremadura, para disfrutar de alturas de vértigo, caídas de agua atronadoras, compuertas que impresionan y cauces que se tragan grandes árboles como si fueran pequeños arbustos. Amantes de la ornitología, aficionados a los deportes náuticos, pescadores, familias enteras, paisanaje de los municipios próximos, ciclistas, moteros, curiosos sin más, todos forman parte de esta procesión del agua por un sistema de embalses que, superados los prejuicios, supone el orgullo de los extremeños.

De hecho, se trata de la comunidad con más banderas azules en sus playas de interior: Orellana la Vieja, La Dehesa de Cheles, Campanario, Los Calicantos (Casas de Don Pedro), El Espolón - Peloche (Herrera del Duque), Puerto Peña (Talarrubias) y Cancho del Fresno (Cañamero).

No obstante, estas playas han quedado ahora bastante reducidas por los niveles completamente desatados de los pantanos, sobre todo los del Guadiana, menos acostumbrados a estos volúmenes de vértigo, que han llegado incluso a sus márgenes de salvaguarda. La Serena, que solo ha abierto en cuatro ocasiones sus compuertas (antes lo hizo en 2014, 2013 y 1997), lleva con desagües desde el 9 de febrero. Un dato lo ilustra todo: entre las 7.00 de la mañana del 8 de febrero y las 14.00 del 9 de febrero, almacenó 52 hm³, más de lo que consumen todos los extremeños en un año (48 hm³).

La Serena se asienta sobre el río Zújar y desagua directamente sobre el pantano del Zújar (302 hm³), que en este momento se encuentra al 88% de su capacidad. Aunque suelta agua a raudales, la recibe a su vez del gigante que lo precede.

Más al norte de la provincia pacense, a solo 15 kilómetros de distancia, se puede recorrer el otro gran sistema de pantanos, los que se sitúan sobre el cauce del Guadiana. La primera presa de Este a Oeste es la del Cíjara, que curiosamente se encuentra en territorio cacereño pero vierte hacia Badajoz. Tercera de Extremadura en capacidad, se encuentra al 86% con nada menos que 1.294 hm³ almacenados pese a la apertura de compuertas.

Un santuario de flora y fauna

Le sigue la presa de García de Sola, al 85% según los últimos datos de la web ‘Embalses.net’. La especial belleza del entorno de este pantano queda aún más patente cuando las aguas lamen orillas cuajadas de bosque mediterráneo. Allí, en el corazón de La Siberia, existe un santuario ornitológico de primer orden con el buitre leonado, el águila real o la cigüeña negra como inquilinos de sus roquedos.

Tras Cíjara y García de Sola, las aguas del Guadiana se remansan de nuevo en el gran embalse de Orellana, sexto de la región en capacidad, ahora al 84% y descargando. En estos momentos tiene 680 hm³ almacenados en un paraje singular para deportes acuáticos, donde además se sitúa la primera playa de interior con bandera azul de toda España.