La historia y las tradiciones extremeñas toman protagonismo en la escuela

Cuando llega el mes de febrero los colegios conmemoran el día de Extremadura en la escuela transformando su rutina del día a día para convertir las aulas en espacios dedicados a las tradiciones de la tierra. Murales, exposiciones o decoraciones son algunas de las actividades que se realizan con el objetivo de acercar a los más jóvenes a las tradiciones de Extremadura.

Origen

El eje central de esta celebración es la historia de Extremadura y el significado de su autonomía. A través de charlas, vídeos, lecturas y dinámicas participativas, los docentes explican a los alumnos por qué el 25 de febrero se conmemora el Día de Extremadura en la Escuela y cuál fue la importancia del Estatuto de Autonomía.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura es la ley más importante de la comunidad, algo así como sus propias normas de funcionamiento, que le permite organizarse y tomar decisiones sobre temas como la educación, la sanidad o el transporte, siempre respetando la Constitución Española y formando parte de España.

El objetivo es que los más pequeños comprendan que esta fecha no es solo una efeméride, sino un símbolo del reconocimiento de la identidad extremeña y del camino recorrido por la comunidad.

Tradiciones, música y cultura popular

La Semana de Extremadura en la Escuela también tiene un marcado carácter cultural. Los alumnos participan en talleres de manualidades, concursos de dibujo, representaciones teatrales y actividades musicales relacionadas con el folclore regional, donde los abuelos acuden al colegio para enseñarles las costumbres de a tierra. En muchos centros se organizan actuaciones con bailes tradicionales y canciones populares, en las que los escolares se convierten los protagonistas. La poesía y los cuentos sobre Extremadura también ocupan un lugar destacado.

Migas extremeñas, uno de los platos más típicos de Extremadura. / EL PERIÓDICO

Sabores de la tierra

La gastronomía también forma parte de la celebración como un elemento más de aprendizaje de los mas jóvenes. Desayunos saludables con productos típicos de la región, como pan con aceite, frutas o dulces tradicionales, permiten a los alumnos conocer la riqueza culinaria extremeña mientras comparten momentos de convivencia. Estas actividades refuerzan la idea de que la cultura se aprende no solo con libros, sino también a través de experiencias.

Más allá del aspecto festivo, esta semana tiene un importante componente educativo. Se fomenta el respeto por las tradiciones, el sentimiento de pertenencia y el conocimiento del entorno más cercano. Los niños descubren el valor del patrimonio natural y cultural de Extremadura y la importancia de conservarlo.

Para muchos alumnos, esta celebración supone una oportunidad para sentirse orgullosos de su tierra y para compartir con sus compañeros lo aprendido en clase.

La Semana de Extremadura en la Escuela se consolida como una herramienta educativa para transmitir identidad y memoria colectiva desde edades tempranas. Cada actividad, cada mural y cada canción contribuyen a mantener vivas las señas de identidad de la región.

Así, los colegios se convierten durante estos días en espacios donde la historia, la cultura y las tradiciones extremeñas ocupan un lugar protagonista, recordando que el futuro de Extremadura también se construye en las aulas.